El presidente palestino atribuye el Holocausto a causas sociales y financieras

El presidente palestino, Mahmud Abás, opina que los pogromos y la persecución de los judíos en Europa fueron resultado de "cuestiones sociales" y "financieras", y no a causa del antisemitismo, informó hoy el diario Haaretz.

"Estos pogromos no tuvieron lugar en las naciones árabes, que tenían comunidades judías", argumentó anoche durante su discurso ante el Consejo Nacional Palestino, órgano legislativo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que se reúne desde ayer en la ciudad cisjordana de Ramala.

Abás habló, entre otros asuntos, de la decisión estadounidense de reconocer Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí la embajada de Tel Aviv y de los efectos de la ocupación, y también hizo una extensa interpretación de la historia, en la que expuso su visión sobre los vínculos de los judíos con Tierra Santa.

"Aquellos que buscaban un Estado judío no eran judíos", dijo, en línea con unos comentarios que emitió en enero en los que aseguró que Israel se estableció como "un proyecto colonial que no tiene nada ver con el judaísmo", recogió hoy el diario Times of Israel.

Además, sostuvo que Adolf Hitler, responsable de la muerte de más de seis millones de judíos durante el Holocausto, ayudó a la migración judía a Israel (entonces Palestina) a través de un acuerdo con el Banco Anglo-Palestino que les permitía transferir allí sus fondos.

Abás puso en duda que la propuesta de paz que prepara Washington, autoproclamada "el pacto del siglo", llegue a ningún lado: "Si Jerusalén será la capital de Israel, el asunto de los refugiados está fuera de la mesa de negociación y también los asentamientos: ¿qué queda para debatir?. No aceptaremos ni este pacto ni a EE.UU. como único mediador".

En respuesta a sus comentarios, el exembajador israelí en EE.UU. y diputado Michael Oren, ironizó en Twitter: "Mahmud Abás dice que los prestamistas judíos provocaron el Holocausto, rechaza cualquier conexión judía con la tierra de Israel y de nuevo llamó al Estado judío un proyecto colonial europeo. Aquí está el socio de la paz".