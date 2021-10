El presidente de Paraguay evaluará a fin de año si aspira a liderar su partido

Asunción, 25 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, evaluará a finales de este año la posibilidad de liderar su formación política, la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, según afirmó el mandatario este lunes.

El jefe de Estado paraguayo respondió así a la petición -hecha días atrás- de algunos senadores para que se postule a la Presidencia de esa formación conservadora y aclaró, en declaraciones a la prensa tras un acto público, que, en ningún caso, ejercerá "los dos cargos de manera simultánea".

"No caeré, y no cometeré el error -en el caso de que el año que viene decida candidatarme-, no voy a cometer el error de ejercer los dos cargos de manera simultánea. No voy a violar la Constitución", comentó Benítez.

El mandatario paraguayo confirmó que analizará esta opción "en fin de año" y resaltó su compromiso "con la democracia".

"Si mi contribución, quedándome sentado en la gestión de Gobierno, va a fortalecer la democracia, me voy a quedar sentado; y si defender la democracia de proyectos que buscan un poder hegemónico significa y me obligan a mí, como ciudadano y como presidente y como político, salir a la arena política a defender la democracia, yo no necesito ejercer el cargo de manera simultánea", aseveró.

Mario Abdo Benítez, que cumplirá 50 años el próximo 10 de noviembre, tomó posesión del cargo como presidente de Paraguay el 15 de agosto de 2018, tras imponerse en las elecciones de abril de ese año al representante del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Efraín Alegre.

En los últimos días, y ante la imposibilidad del mandatario -establecida por la Constitución- de presentarse para la reelección, varios senadores de su sector propusieron su nombre para liderar el Partido Colorado.

En esa pugna puede encontrarse con su antecesor en el cargo y también miembro de la ANR, Horacio Cartes (2013-2018).