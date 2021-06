Presidente del PE pide a Orbán considerar las críticas europeas a ley LGBTI

Bruselas, 24 jun (EFE).- El presidente del Parlamento Europeo (PE), David Sassoli, pidió este jueves al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que tome en consideración las críticas de las instituciones y varios Estados de la Unión Europea hacia la controvertida ley húngara que, entre otras cosas, prohíbe hablar de homosexualidad a los menores en colegios y medios de comunicación.

Sassoli hizo este llamamiento durante su encuentro con los líderes de los Veintisiete al inicio de la cumbre que celebran hoy en Bruselas, a lo que el mandatario húngaro respondió que en su país no hay actividades discriminatorias, según dijo el presidente de la Eurocámara.

"Yo he dicho que esta medida legislativa ha suscitado controversia e indignación y que invitaba al primer ministro a reflexionar, porque una Europa que no defiende los derechos es una Europa que no tiene título para pedir a otros defenderlos", afirmó en una rueda de prensa tras participar en la cumbre.

Sassoli recordó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tachado la ley húngara de "vergüenza" y que 16 primeros ministros han firmado un llamamiento contra la medida, y aseguró que el PE "apoya esta causa y quiere que esto sea corregido".

El presidente del PE insistió en que la UE debe defender el Estado de Derecho e instó al Consejo (los Estados miembros) a avanzar en relación con el procedimiento abierto a Hungría y Polonia por violaciones de estos principios, conocido como artículo 7.

Asimismo, pidió a la Comisión Europea implementar el nuevo mecanismo que permite congelar fondos comunitarios cuando un país cometa violaciones del Estado de Derecho que afecten a la buena gestión del presupuesto comunitario o a los intereses financieros de la Unión, que lleva en vigor desde el 1 de enero pasado.

"Nosotros respetamos las reglas y buscamos hacer valer la ley, porque no está suspendida. La ley está en vigor, ha constado mucho esfuerzo a todas las instituciones y creo que es una importante legislación europea. Creo que es justo que sea respetada e implementada adecuadamente", dijo Sassoli.

El presidente de la Eurocámara escribió ayer a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para pedirle formalmente que aplique esta regulación, que está pendiente de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puesto que Hungría y Polonia solicitaron anularla.

"La Comisión se ha empeñado en no aplicarlo en el periodo en que la sentencia esté pendiente, pero si esta tarda dos años, entonces esto querría decir suspender la ley durante dos años y eso es algo que no podemos consentir", dijo Sassoli.

Si el Ejecutivo comunitario no responde para finales de julio, el PE le llevará ante los tribunales, tal y como permiten los tratados europeos para asegurar que las instituciones cumplen su cometido.

Aunque no estaba oficialmente en la agenda, la polémica ley húngara será debatida durante la cena de líderes tras suscitar las críticas de los socios europeos, expresadas primero en una carta firmada por ministros de 17 países comunitarios este martes y hoy en una misiva rubricada por 16 jefes de Estado y de Gobierno.

En esta carta, de iniciativa hispano-luxemburguesa, los líderes se comprometen con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI y a luchar contra su discriminación, aunque no mencionan directamente la ley húngara.