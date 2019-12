El presidente canario apela a la "responsabilidad" de CC para que apueste por la estabilidad apoyando a Sánchez

Torres se refería así a la 'distancia' marcada en los discursos de NC y CC, ambos partidos tienen un acuerdo para esta legislatura en el Congreso de los Diputados, tras ser recibidos por el Rey en la ronda de consultas para proponer un candidato a la investidura.

De todos modos, el presidente canario se mostró convencido ante los medios que hoy se está "más cerca de la investidura que ayer", ya que apuntó que ha escuchado a "muchos" partidos minoritarios dar su apoyo, de ahí que confía en que NC apoyará a Pedro Sánchez y "habrá unos compromisos políticos que se firmarán por parte de las dos fuerzas políticas".

Si bien, también espera que CC se sume, a pesar de que "hay más dudas, más debate interno", pero consideró que "sería importante que CC despeje sus dudas internas y apueste por el desbloqueo político, por estabilidad política y que Canarias tenga presupuesto para 2020", ya que subrayó que si "no hay Gobierno, no habrá presupuesto para el año 2020, no se tendrá el primer presupuesto después del REF para Canarias y será muy malo para Canarias".

De todos modos, expuso que Pedro Sánchez trasladará esta tarde al Rey los apoyos que hasta este momento tiene y "será decisión del Rey si da el visto bueno a la investidura, que cabe se de sin fecha... Hay una opción que proponga la investidura con fecha, sin fecha y hay una tercera opción y es que no proponga investidura hasta que no haya una mayoría por parte del PSOE que es quien ha iniciado las conversaciones por haber sido el partido que ha ganado las elecciones".