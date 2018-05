El presidente del tribunal de Gürtel rechaza en un voto particular condenar al PP

El presidente del tribunal de la Gürtel, Ángel Hurtado, ha emitido un voto particular en el que rechaza condenar al PP al considerar que no era conocedor de lo que se hacía en Majadahonda y Pozuelo (Madrid) porque sus alcaldes actuaron a sus espaldas, de manera que no se puede probar que se haya lucrado.

En su voto particular, Ángel Hurtado expone los argumentos por los que no está de acuerdo con sus dos compañeros en varios aspectos de la sentencia, ni con la condena al PP como partícipe a título lucrativo, que deberá pagar 245.492 euros por beneficiarse de Gürtel a través de sus exalcaldes en Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, condenados a 38 años y tres meses y 14 años y cuatro meses, respectivamente.

La sentencia conocida hoy sostiene que se produjo "un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado", en tanto que los actos delictivos de la trama "produjeron beneficios económicos cuantificables al PP".

Pero el magistrado, que se opuso en su día a citar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo, sostiene que la sentencia no explica por qué el PP era conocedor de lo que se hiciera en las agrupaciones de Majadahonda y Pozuelo, "cuando, en éstas, Ortega y Sepúlveda estaban actuando a espaldas de su partido, y menos explica que el PP, como formación política, haya tenido un beneficio".

Hurtado considera improcedente vincular al grupo de Correa en la órbita del PP y de la corrupción institucional, en tanto que el partido ha estado encartado como partícipe a título lucrativo y por tanto "hay que partir de su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los mismos".

El juez critica que asuntos colaterales al juicio como la necesidad de acreditar una caja B gestionada por Luis Bárcenas, o el puntual lucro que pudo haber con ocasión de unas elecciones municipales en Majadahonda y Pozuelo haya servido a sus compañeros para introducir pasajes donde colocan al PP y al grupo de Correa en una estructura de colaboración estable.

Recuerda que la figura de partícipe a título lucrativo se caracteriza por ser el beneficiario, el que se lucra por haber recibido una partida con origen en un hecho delictivo.

"Por esa razón, por mucho que se mencione al PP, se hace desde su abstracción como formación política, cuando considero que los auténticos beneficiarios (..) fueron quienes se beneficiaron realmente de las cantidades que proporcionó Correa", añade.

En última instancia, quienes realmente obtendrían un beneficio, según Hurtado serían Ortega y Sepúlveda, "ya que son los que se presentan a las elecciones municipales de 2003, y solo en cuanto son militantes de dicho partido, es por lo que se considera por las acusaciones beneficiado éste".

Además, el juez distingue entre la formación municipal y la nacional a partir de la declaración del presidente del Senado, Pío García Escudero, que explicó que en campaña electoral el grupo municipal quedaba vacío de contenido, porque se está en un momento en que han dejado de ser concejales unas personas y hay una serie de candidatos que aspiran a serlo.

Y siendo esto así, indica Hurtado "y teniendo en cuenta que Correa a quien entregaba personalmente los fondos era a Ortega y a Sepúlveda, se ve con más claridad la distancia que hay entre esas irregulares entregas y el PP nacional, y, en consecuencia, el desconocimiento de éste y la imposibilidad de control de lo que se hiciera a sus espaldas".

El magistrado tampoco comparte en su voto particular las condenas impuestas al exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote de 7 años y 10 meses; al exviceconsejero de Inmigración en la Comunidad de Madrid Carlos Clemente de 5 años y nueves meses; y al extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís y su hijo, sentenciados a un año de cárcel.

Respecto a Galeote, el juez recuerda que Correa le exculpó en el juicio por lo que no comprende "como habiéndose dado tanto crédito al testimonio" del cabecilla de la trama "se descarte esta parte de él sin la menor explicación".

Y sobre Sanchis padre e hijo, condenados por ayudar a Bárcenas a ocultar su patrimonio ilícito, el magistrado sostiene que no ha quedado acreditado que conocieran que se tratara de dinero de procedencia ilícita, ni que supieras de las actuaciones irregulares del extesorero del PP.

Hurtado también es partidario de absolver Clemente porque si bien desde su organismo se encargaron actos, nada tuvo que ver él en su contratación ni tampoco en su facturación.