El presidente uruguayo defiende que en su país "no se puede lavar dinero"

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, aseguró hoy que en su país "no se puede lavar dinero", por lo que consideró que si se ingresó efectivo producto de la corrupción en Argentina no se pudo blanquear en Uruguay gracias a la "solidez" de su sistema financiero.

"Los dineros quizás entraron, todavía no se ha demostrado y desde Argentina no ha venido ninguna denuncia. Pero, si entraron, dada la solidez del sistema financiero y las medidas que hemos tomado, no la pudieron lavar", afirmó Vázquez a la prensa en relación con la llamada "ruta de dinero K (Kirchner)".

Las investigaciones sobre ese caso en Uruguay comenzaron en 2016, cuando se investigó la actividad en el país del empresario argentino Lázaro Báez, estrecho colaborador del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007).

Báez, actualmente en prisión por lavado de activos en Argentina, es acusado de haber sacado millonarias sumas de dinero de su país.

En los últimos días, en tanto, involucrados en la causa de los "cuadernos de las coimas" volvieron a apuntar a Uruguay como destino de algunas de las operaciones para blanquear dinero.

Consultado sobre la permeabilidad de las fronteras uruguayas, Vázquez reconoció que "es imposible" revisar "todos los bolsos" que ingresan al país.

La declaración está relacionada con acusaciones de que desde Argentina ingresaba dinero a Uruguay por medio de un puerto privado en la localidad de Carmelo, al suroeste del país, propiedad de un empresario argentino.

Asimismo, Vázquez desmintió "totalmente" que la coalición de izquierdas que gobierna el país, el Frente Amplio (FA), haya recibido dinero del matrimonio Kirchner para financiar su campaña electoral de 2004.

"Nunca recibimos dinero de ningún gobierno extranjero", subrayó el mandatario uruguayo, quien participó este lunes en la toma de posesión de los directores del Hospital Pereira Rossell de Montevideo.