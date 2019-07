Los presidentes de la Alianza del Pacífico asumen el reto de impulsar el comercio interno

Los mandatarios de Colombia, Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera, de Perú, Martín Vizcarra, y el canciller de México, Marcelo Ebrard, se comprometieron este viernes a impulsar el comercio entre los miembros de la Alianza del Pacífico.

Ese fue el reto que asumieron durante su participación en el cierre de la Cumbre empresarial que reúne a los cuatro países y que sirvió como antecede al encuentro formal presidencial previsto para el sábado en Lima.

En este contexto, el chileno Sebastián Piñera invitó a sus colegas a una nueva etapa de la Alianza del Pacífico, a la que calificó como el "año de la renovación", en víspera de asumir la presidencia pro témpore del grupo.

"La inteligencia, la imaginación, la creatividad y la innovación tienen que ser el gran motor de esta nueva etapa de la Alianza del Pacífico", expresó.

Respecto a los esfuerzos por incentivar el comercio entre los cuatro socios, Piñera señaló que es cierto que "logramos liberalizar 98 % del comercio entre nuestros países, pero eso es en la teoría porque el comercio real es muy bajo".

En la homologación de regulaciones, por ejemplo, no se avanzó aun lo suficiente, recordó el mandatario chileno.

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó que "una de las grandes problemáticas que se planteaba en comercio" para la Alianza es "que el comercio interregional en América Latina, en comparación con otros bloques, es muy pequeño".

El comercio intrarregional de la Unión Europea es de más de 40 a 50 %, en cambio en América Latina "con las justas iba al 2 o 3 %", precisó Duque.

"Cuando tenemos un miembro asociado que tiene una capacidad ofensiva comercial y no tengamos una forma de respuesta, pongamos una exclusión. Hablar de exclusiones no puede ser visto como no querer avanzar. Es propiciar entender las fortalezas y debilidades", razonó el gobernante colombiano.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, recordó que su país tiene el 80 % de su comercio con Estados Unidos y un tratado de libre comercio con ese país, pero también tienen "toda la resolución no solo de concurrir a esta Alianza porque queremos construir un futuro, sino que queremos una mayor integración económica, un mayor peso relativo, y una mayor capacidad de defendernos frente a las políticas proteccionistas".

Ebrard agregó que "el libre comercio no es suficiente, nos hace falta culminar los procesos, tenemos que tener visión común sobre que otras cosas deberíamos hacer".

En tal sentido, coincidió en que "hay causas globales que deben motivarnos a una acción concertada, como la renovación de la Organización Mundial de Comercio (OMC)".

El secretario de Relaciones Exteriores adelantó la bienvenida de su país a Ecuador, uno de los países que negocia su ingreso como Estado Asociado a la Alianza del Pacífico.

A su turno, el presidente peruano, Martín Vizcarra, declaró que "es importante ratificar el compromiso político, estamos en una circunstancia en la que tenemos que estar unidos en una alianza que ha tenido muy buenos resultados, y que incluso es mirada con admiración por los países de todo el mundo".

"No por algo hay cuatro países asociados que quieren ser parte de la alianza y 59 países observadores que también manifiestan su interés", añadió Vizcarra.

"No queda alternativa que ponerle la fuerza necesaria", apuntó.

El sábado los presidentes participarán en la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, en donde firmarán varios documentos y acuerdos sobre los planes de futuro de la organización.