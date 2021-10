Presidentes del PSOE recelan de la llamada de Feijóo a debatir sobre financiación: "No participaremos de ningún frente"

Vara, Lambán y Barbón advierten que no participarán en el encuentro si se usa para "atacar" a otras comunidades o al Gobierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

La invitación a participar en un encuentro de presidentes autonómicos para abordar el sistema de financiación lanzada por el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha sido recibida con recelos por parte de sus homólogos en Asturias, Aragón y Extremadura, comunidades presididas por miembros del Partido Socialista que advierten que no participarán en el foro si se articula como un "frente" para "atacar" a otras comunidades o al Gobierno central.

Este martes, los presidentes socialistas de Asturias, Adrián Barbón; Aragón, Javier Lambán; y Extremadura, Guillermo Fernández Vara; han salido al paso del anuncio de Feijóo, que, durante su discurso en el Debate del Estado de la Autonomía del pasado miércoles, avanzó la celebración de un foro el próximo 2 de noviembre en Santiago que reunirá a los presidentes de Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura.

Sin embargo, los mandatarios socialistas en Extremadura, Asturias y Aragón han advertido que el encuentro no puede convertirse en un "frente" para atacar al Gobierno y otras comunidades. También se ha referido al encuentro el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha afirmado que no ha sido invitado por Feijóo, con quien, dice, mantuvo una conversación hace "pocas semanas".

El primero en salir al paso ha sido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha aseverado que no cuenten con él para la cumbre sobre financiación prevista en Santiago de Compostela sobre la reforma del sistema de financiación autonómica si alguien pretende ver "cómo atacamos a otras comunidades autónomas o al Gobierno".

"Si alguien pretende que lo que vamos a ir a echar ahí es a ver cómo atacamos a otras comunidades autónomas o al Gobierno conmigo que no cuenten, así de claro y así se lo he manifestado además al presidente Feijóo", ha expuesto Vara, al tiempo que ha señalado que el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le ha trasladado que "esa no era la intención y que por eso estaba planteada la reunión en esos términos".

"Desde luego deberá aclararlo a lo largo del día porque si no va a ser complicado", ha señalado Fernández Vara en una entrevista en Canal Extremadura Radio en el programa especial con motivo de la entrega del Premio Europeo Carlos V desde el Real Monasterio de Yuste, recogido por Europa Press, en la que ha sido preguntado por dicha reunión prevista para el 2 de noviembre.

Sobre dicha reunión en la que está confirmada la presencia de Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja o Cantabria, ha agregado que "incluso no está mal" que se pueda hablar de financiación, "pero no en términos contra nadie". "Conmigo desde luego en eso que no cuenten", ha insistido.

Cabe destacar que en la mañana de este jueves Guillermo Fernández Vara ha publicado un mensaje en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, en el que expone: "Le dije al presidente Feijóo que no me gustan los frentismos. Deberá aclarar si la reunión de presidentes de Galicia es para atacar a otras CCAA y al Gobierno".

"No me gusta que me utilicen y más división no es buena para los que creemos en el diálogo, pero no en los frentes", concluye Vara en su 'tuit', que ha sido replicado por el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero. "La cogobernanza no puede hacerse desde el frentismo", añade en otro 'tuit' Caballero.

ADRIÁN BARBÓN

También ha recogido el mensaje del presidente extremeño su homólogo en Asturias, Adrián Barbón, que manifiesta en su perfil de Twitter su conicidencia con Fernández Vara.

"No participaremos de ningún frente contra el Gobierno u otras CCAA. La postura de Asturias siempre ha sido buscar posiciones comunes con otras Comunidades en materia de financiación, no la confrontación, para afrontar el reto demográfico", ha publicado Barbón.

JAVIER LAMBÁN

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha manifestado que la reunión convocada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el 2 de noviembre, en Santiago de Compostela, de ocho presidentes autonómicos para abordar el sistema de financiación autonómica no puede ser utilizada "para fines frentistas contra el Gobierno de España, para hacer política anticatalana" o para tratar de "condicionar" la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

De ser así, "iremos por muy mal camino", ha esgrimido Lambán, que ha solicitado "ser todos mucho más cautos a la hora de plantear los objetivos de esta reunión, que no es un foro que se haya sacado de la manga mi buen amigo Alberto Núñez Feijóo, sino que es continuidad de otros que se han desarrollado con anterioridad, el último de ellos, en Zaragoza, en septiembre de 2018".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras inaugurar un nuevo espacio dedicado al arte gótico del Museo de Zaragoza, el presidente aragonés ha remarcado que de ese último encuentro salieron dos documentos "magníficos" que fijaron "la posición de la España despoblada, considerando que financiación autonómica y combate contra la despoblación son dos caras de la misma moneda".

Lambán ha subrayado que estas reuniones "se han planteado siempre en términos estrictamente circunscritos al problema que nos afecta, de considerar que la financiación no se puede establecer por unidad de habitante, sino por el coste que la prestación de los servicios genera en cada lugar, que es mucho más alto por habitante en Aragón que en Andalucía o Comunidad Valenciana", ha esgrimido.

Por eso, ha opinado que es una reunión "que procede" y que si se celebra en esos términos "será un éxito", una convocatoria que tiene "la misma legitimidad" que la celebrada entre Andalucía y Comunidad Valenciana, gobernadas por PP y PSOE, respectivamente, que se ha producido en una dirección "totalmente contraria a la que nosotros propugnamos", de forma que en Santiago se trata de formular "otros planteamientos".

XIMO PUIG

Por último, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que su homólogo en la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no le ha invitado a la reunión que mantendrá con otros presidentes autonómicos con motivo de la financiación, aunque ha recordado que ellos ya hablaron hace "pocas semanas".

Puig se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al primer Corte de la Naranja en Picassent, al se preguntado por si Feijóo le había invitado al encuentro.

El 'president' ha respondido que "no" pero ha puntualizado que estuvo hablando con Feijóo "hace pocas semanas". También ha aprovechado para indicar que la cuestión territorial de la financiación "no se debe abordar en ningún caso desde la confrontación entre territorios, pero hablar entre presidentes autonómicos y sociedades es muy positivo", opina.

A su juicio, "tenemos más cosas que nos unen que cosas que nos separan y tenemos que tener una mayor interrelación", ha abogado.

"Uno de los déficits del Estado autonómico --ha continuado-- es que no existe en este momento espacios de dialogo federal y eso es fundamental. Debe haber diálogos bilaterales entre CCAA y otro multilateral donde podamos estar todos reflejados y donde todos podamos dar nuestra visión de España", ha reclamado.

Con todo, ha resumido: "Me parece muy bien que los presidentes hablen, pero en la cuestión de la financiación no debe haber ningún tipo de frentismo ni contra el Gobierno de España ni entre CCAA. Desde la confrontación no llegaremos a un acuerdo, y sin acuerdo no habrá cambio de modelo", ha apostillado.