Una presunta víctima de Kavanaugh dice que su recuerdo la ha perseguido de por vida

Una de las presuntas víctimas de abusos por parte del juez nominado al Tribunal Supremo de EEUU Brett Kavanaugh, que comparecerá hoy ante el Senado, relatará que el recuerdo del "intento de violación" la ha "perseguido" de por vida, según el testimonio adelantado por sus abogados.

Christine Blasey Ford, una de las tres que ha acusado públicamente al juez, ofrecerá a los senadores detalles del ataque ocurrido presuntamente una noche del verano de 1982, cuando ambos eran adolescentes e iban al instituto, y que "alteró drásticamente" su vida.

Según Ford, Kavanaugh y un amigo, Mark Judge, ambos bebidos, la encerraron en una habitación durante una fiesta y el ahora magistrado se puso encima de ella en la cama manoseándola y tratando de desnudarla.

"Creí que me iba a violar", dice Ford, que comparecerá ante el Comité de Justicia del Senado, que evalúa recomendar o no al juez nominado por el presidente de EEUU, Donald Trump, al plenario de la Cámara Alta, que debe en última instancia confirmarlo para el cargo, o no.

"Intenté pedir ayuda. Cuando lo hice, Brett puso sus manos en mi boca para acallar mis gritos. Esto fue lo que más me aterrorizó y lo que ha tenido un impacto más duradero en mi vida. Era difícil respirar y pensé que Brett me iba a matar accidentalmente", explica.

Ford, que ahora es profesora universitaria de Psicología, estuvo "atemorizada y avergonzada" por lo ocurrido durante mucho tiempo, lo que le impidió compartirlo con nadie hasta que se lo contó a su marido antes de casarse en 2002.

"Los detalles de esa noche que me traen hoy aquí nunca los olvidaré. Se guardaron en mi memoria y me han perseguido episódicamente de adulto", según Ford.

Tanto Ford como Kavanaugh testificarán hoy en una audiencia pública y monográfica sobre esta presunta agresión sexual.

Kavanaugh, a su vez, reconocerá a los senadores que "a veces" bebía "demasiadas" cervezas cuando era estudiante, pero negará rotundamente haber cometido abusos sexuales, también según su testimonio preparado.

Trump dijo este miércoles que seguirá las comparecencias en el Senado y no descartó "cambiar de opinión" y retirar su apoyo a Kavanaugh si Ford le "convence" de que el juez "es culpable".