El Presupuesto andaluz de 2022 encara este miércoles el debate de totalidad sin apoyos suficientes para seguir adelante

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

El proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022, dotado con 43.816,3 millones de euros, con un crecimiento del 9 por ciento respecto al de 2021, se someterá este miércoles al debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento sin contar con apoyos suficientes para seguir adelante, puesto que los tres grupos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, han presentado enmiendas a la totalidad al texto y suman más votos que los dos partidos del Gobierno andaluz, PP-A y Ciudadanos (Cs).

En el Pleno de totalidad se someten a votación, de manera conjunta, las enmiendas a la totalidad presentadas. PSOE-A, Unidas Podemos y Vox suman 50 votos, frente a los 47 escaños de PP-A y Ciudadanos, lo que supondría que el Presupuesto no superara el debate de totalidad. Respecto a los once diputados no adscritos procedentes del antiguo grupo Adelante Andalucía, han mostrado su rechazo a los Presupuestos de 2022, pero no han aclarado cuál será su posición ante las enmiendas a la totalidad de los tres partidos de la oposición.

La incógnita en este momento es si algún grupo podría retirar su enmienda a la totalidad en el último momento por el cierre de un acuerdo, ya que el Gobierno ha querido dejar claro que está dispuesto a negociar hasta el mismo día del debate, principalmente con PSOE-A y Vox. Como se recordará, Vox presentó enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2021 y acabó retirándola el mismo día del debate de totalidad tras cerrar un acuerdo con el Ejecutivo.

Si las enmiendas a la totalidad fueran aprobadas, el proyecto de Ley de Presupuestos no superaría el debate de totalidad y sería devuelto al Consejo de Gobierno, que se vería obligado a prorrogar las cuentas vigentes en el presente ejercicio.

En cuanto a la ordenación del debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos, que se desarrollará a partir de las 16,00 horas, el texto será presentado por el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, sin límite de tiempo. Luego intervendrán los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad, en un orden de mayor a menor (PSOE-A, Unidas Podemos y Vox) por un tiempo no superior a 30 minutos cada uno para defender sus enmiendas.

El consejero podrá responder individualmente a cada grupo por el mismo tiempo, cerrándose el debate, en su caso, con las correspondientes réplica y dúplica, por tiempo máximo de diez minutos.

Los turnos para valorar el proyecto de Ley y fijar posiciones respecto de las enmiendas a la totalidad por parte de los grupos que no han formulado enmiendas, PP-A y Cs, se acumularán en una única intervención por tiempo no superior a 20 minutos por grupo, que se desarrollará en orden inverso a su importancia numérica. Tras la intervención de los dos grupos del Gobierno, el consejero podrá contestar por un tiempo máximo de veinte minutos, cerrándose el debate, en su caso, con las correspondientes réplica y dúplica, por tiempo máximo de diez minutos.

Finalizado el debate, se procederá a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución presentadas. Si el Pleno acordase la devolución del proyecto, este quedará rechazado.

DEBATE FINAL DE LA LISTA

El debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos se enmarca en un pleno ordinario de dos días que se iniciará este miércoles a partir de las 12,00 horas, con los debates convalidación o derogación de dos decretos ley del Gobierno: el relativo a medidas extraordinarias y urgentes de apoyo económico a los centros de atención residencial, centros de día y centros de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, y el referido a una modificación del decreto-ley del 1 de junio por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. A continuación, Unidas Podemos interpelará al Consejo de Gobierno sobre política en materia de contratación pública.

El último punto de esta jornada será el debate de totalidad de los Presupuestos, que se iniciará a partir de las 16,00 horas.

En cuanto a la jornada del jueves, se iniciará a las 9,00 horas con el debate final del proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), conocida como la Ley del Suelo. El dictamen de este proyecto de ley se aprobó en comisión con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras contó con la abstención del PSOE-A y con el voto en contra de Unidas Podemos.

Tras sustanciarse este debate, se debatirá una moción del PSOE-A relativa a política general en materia de recursos humanos, materiales y financieros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, con posterioridad, se desarrollarán la sesión de control al Consejo de Gobierno, incluidas las preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Responderá a preguntas sobre medidas eficaces del Gobierno andaluz ante la violencia de género (PSOE-A); cohesión social, económica y territorial de Andalucía (PP-A); igualdad y libertad de los andaluces (Cs); planes para el fin de legislatura (Unidas Podemos), y a perspectivas para Andalucía en el año 2022 (Vox).

Por último, se debatirán cuatro proposiciones no de ley, referidas a eliminación de toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumplan evidentes fines de utilidad pública y social (Vox); a fiscalidad orientada al crecimiento y al empleo que haga sostenible el estado del bienestar (PP-A); a defensa de los intereses de Andalucía (Cs), y a erradicación de la violencia machista en Andalucía (PSOE).