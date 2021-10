Los presupuestos andaluces de 2022 encallan en el debate de la comunidad

Sevilla, 27 oct (EFE).- El debate sobre el estado de la comunidad en Andalucía ha constatado que la negociación del Gobierno de PP y Cs para aprobar los presupuestos de 2022 ha encallado, tanto en la vía con el PSOE, con acusaciones mutuas de no querer el acuerdo, como con Vox, que ya avanza una previsible enmienda a la totalidad.

En un debate protagonizado por los presupuestos, que aprobará el Gobierno la próxima semana, el presidente, Juanma Moreno (PP), y el PSOE se han responsabilizado de no buscar el diálogo y han dado por hecho que la otra parte no quiere pactar las cuentas, cuyo debate de totalidad en la Cámara tendrá lugar el próximo 24 de noviembre.

Además, Vox ha dado un ultimátum de siete días a Moreno para cumplir lo pactado anteriormente en otros acuerdos y, si no lo hace, ya ha anunciado una enmienda a la totalidad la semana que viene.

Las posiciones del Gobierno y el PSOE han sido una demostración más del atasco de la negociación, que ya se hizo patente ayer cuando el vicepresidente, Juan Marín (Cs), rechazó lo que consideraba un "chantaje" y un "ultimátum" del líder del PSOE-A, Juan Espadas, y le advirtió de que "se iba a quedar esperando" en este debate.

Sin embargo, tanto el Gobierno como el PSOE se resisten a dar por rotas oficialmente las negociaciones y no se descartan nuevas reuniones entre el consejero de Hacienda y los socialistas, aunque estos últimos han endurecido visiblemente hoy su discurso.

Moreno cree que el PSOE no quiere apoyar los presupuestos y sólo busca "excusas" porque no se atreven a decirlo, por lo que ha lamentado que el partido no haya cambiado con su nuevo líder y sea "el mismo, el antiguo, el del pasado".

"Todo son excusas para decir lo que no se atreven a decir, que no quieren aprobar los presupuestos", ha manifestado Moreno, quien les ha emplazado a "reflexionar" y "serenarse" en las próximas tres semanas hasta el debate de totalidad de las cuentas.

Espadas ha lamentado el "cinismo" y el "engaño" de Moreno, ha opinado que "tienen muy claro que no quieren dialogar" y ha defendido que las palabras de ayer de Marín son la mayor falta de respeto que se puede hacer a un partido que te hace una oferta de acuerdo; es él quien ayer terminó el diálogo con el PSOE".

En esa línea, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, cree que Moreno "ha desperdiciado una oportunidad histórica" de llegar a un acuerdo entre ambos partidos para los presupuestos por su "ceguera política y su dependencia de Vox".

Vox, hasta ahora socio parlamentario para los presupuestos, prácticamente ha descartado hoy su apoyo, ya que ha dado a Moreno sólo una semana más: "Si no cumple con Vox, si presenta los presupuestos el día 3 calculo que el 4 estará presentada la enmienda a la totalidad", ha dicho su portavoz, Manuel Gavira.

Si PSOE y Vox tumban las cuentas inevitablemente se prorrogarán los presupuestos actuales y, aunque Moreno insiste en que quiere agotar la legislatura hasta final de año, avisa de que si se siguen impidiendo decretos y otras leyes importantes esos partidos llevarán a Andalucía "a un callejón sin salida", las elecciones.

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, ha acusado a Moreno de "despreciar" con sus políticas a la mayoría social de la comunidad y le ha comparado con la anterior presidenta socialista, Susana Díaz, al sostener que "también despreció" la contestación social y las movilizaciones de la sanidad.

El debate sobre el estado de la comunidad, del que se ausentan los diputados no adscritos de Adelante Andalucía como protesta por no tener turno de intervención, continuará mañana con el turno del PP y Cs y la presentación de las propuestas de resolución.