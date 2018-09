El primer ministro de Perú subraya que "jamás" pensarían en un golpe de Estado

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, César Villanueva, declaró hoy que "jamás" se le ocurriría al Gobierno peruano "pensar en un golpe de Estado", al responder a una afirmación de la lideresa opositora Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular.

Un día después de haber recibido el voto de confianza del Parlamento, donde Fuerza Popular es mayoría, Villanueva respondió a Fujimori, en entrevista con RPP Noticias, que a ellos "jamás" se les "ocurriría, como demócratas, pensar en un golpe de Estado".

"Cerrar el Congreso (pero) dentro de los marcos constitucionales, no con tanques, como se insinuó. Nosotros vamos a defender la democracia hasta el último, no tenemos una posición militarista", dijo el primer ministro en referencia a la opción que tendría el Ejecutivo, en el caso de que el Parlamento no apruebe las reformas constitucionales pendientes.

Las reformas están referidas al retorno a la bicameralidad en el Legislativo, la no reelección de los congresistas y el financiamiento de los partidos políticos.

En la víspera, Keiko Fujimori declaró, durante un encuentro proselitista, que ven "con mucha preocupación la actitud del presidente (Martín) Vizcarra que ha planteado una cuestión de confianza al Congreso, pero en realidad lo que busca no es eso, el Perú no está para golpes de Estado, no está para debilitar más a sus instituciones".

La lideresa de Fuerza Popular se quejó de que Vizcarra presione al Congreso con la aprobación de sus reformas políticas, bajo la amenaza de un eventual cierre del Parlamento, donde el fujimorismo es actualmente mayoría.

El presidente peruano ha emprendido una serie de medidas para luchar contra la corrupción en el sistema judicial y político, que pasa por las reformas planteadas al Congreso y que confía en ratificar mediante un referéndum.

De otro lado, Villanueva agregó que no tiene "ni una pizca de duda" de que el Congreso aprobará las reformas constitucionales planteadas por el Gobierno antes del 4 de octubre, con el fin de que puedan ser ratificadas en referéndum el próximo 9 de diciembre.

El jefe del gabinete opinó que sería "una miopía política gigantesca" no cumplir con este acuerdo "o hacer algún tipo de triquiñuela".

"Somos un Gobierno que pone con claridad las metas y nos sentimos satisfechos de hacer un buen diagnóstico: hay que resolver esta situación con reformas, no con parches", remarcó Villanueva.