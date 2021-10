El primer ministro checo dice que acusación de evasión fiscal es política

Viena, 3 oct (EFE).- El primer ministro checo, el populista Andrej Babis, negó hoy que haya escondido dinero en el extranjero para evadir impuestos y aseguró que su aparición en una lista de líderes que habría actuado así sólo busca perjudicarle en las elecciones parlamentarias del próximo fin de semana.

"Estaba esperando que los sacaran justo antes de las elecciones para dañarme e influir en las elecciones checas", aseguró el jefe del Gobierno en declaraciones que publica la agencia CTK.

Babis es uno de los líderes políticos que habrían escondido parte de sus fortunas en el extranjero para evitar pagar impuestos, según una investigación hecha pública hoy por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Según ese informe, Babis, uno de las personas más ricas de República Checa, habría adquirido de forma anónima una mansión en el sur de Francia por valor de 15 millones de euros.

La investigación señala a otros líderes, como el rey Abdalá II de Jordania, que habría gastado 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares, así como el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

Babis afirmó que la operación de que la que se acusa ocurrió hace doce años, antes de que entrara en política, y que su publicación ahora sólo busca desprestigiarle de cara a las elecciones del viernes y el sábado, a las que su partido ANO (Alianza de Ciudadanos Descontentos) fundado en 2001, acude como favorito en las encuestas.

"En este caso está claro que no he hecho nada ilegal o incorrecto, pero eso no les impide volver a intentar denigrarme e influir en las elecciones parlamentarias checas", declaró.

Babis tiene hace tiempo problemas con la Justicia de su país por el presunto uso irregular de fondos europeos dedicados a ayudar a pequeñas y mediadas en empresas en su consorcio agroindustrial.

La Policía de la República Checa solicitó el pasado día 21 a la Fiscalía que inicie el juicio contra Babis, que es dueño también de varios medios de comunicación a través de fondos fiduciarios.