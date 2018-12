El primer ministro iraquí avanza en la formación de Gobierno pese al bloqueo

El primer ministro de Irak, Adel Abdelmahdi, avanzó hoy en la formación del Gobierno al lograr que el Parlamento haya aceptado el nombramiento de tres nuevos ministros, con lo que solo le quedan pendientes cinco de las 22 carteras que lo componen.

El Parlamento dio hoy el visto bueno a los nuevos titulares de Educación Superior e Investigación Científica; Cultura, Turismo y Antigüedades; y Planificación, según dijo a Efe el subsecretario general del órgano legislativo, Badea al Yaburi.

No obstante, los diputados rechazaron dos candidatas presentadas para las carteras de Educación y Migraciones y todavía no han logrado alcanzar un acuerdo para tres de las carteras más importantes, Defensa, Interior y Justicia, que hoy no fueron votadas.

"Hasta el momento no hay acuerdo político sobre los nombres propuestos para las carteras de Defensa, Interior y Justicia. La votación de sus candidatos quizá lleve tiempo", dijo Al Yaburi.

El Gobierno está constituido desde el 25 de octubre, fecha en la que el Parlamento aprobó el nombramiento de Abdelmahdi, designado para el cargo el 2 de octubre, y de los primeros catorce ministros.

El Parlamento aprobó hoy el nombramiento del arqueólogo Abdelamir al Hamadani para Cultura; el exdiputado Qusei al Suhail para Educación Superior; y Nuri Nateq Hamid, exdiputado en la provincia de Al Anbar, para Planificación.

Sin embargo, los diputados rechazaron las candidatas presentadas para los Ministerios de Migraciones, Hanaa Emanuel, y Educación, Saba al Tai, por divergencias entre los grupos políticos.

Al Yaburi afirmó que "probablemente" se celebrará una nueva votación para decidir los ocupantes de estos dos Ministerios en la próxima sesión del Parlamento, prevista para el próximo jueves.

El Parlamento iraquí, formado a partir de las elecciones del pasado 12 de mayo, está muy fragmentado y ninguna coalición ha logrado conformar una mayoría absoluta.