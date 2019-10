El primer ministro iraquí llama a los manifestantes al diálogo y pide normalidad

El primer ministro iraquí, Adel Abdelmahdi, llamó este viernes a los participantes en las protestas para pedir mejores servicios básicos que desde el martes han causado 40 muertos y unos 1.650 heridos a dialogar con el Gobiernoy que el país vuelva a la "vida normal".

"Ofrecimos a los organizadores de las manifestaciones canales de comunicación directos para abordar sus demandas y llevarlas a cabo (...) Deberíamos devolver la vida normal a las ciudades y respetar la autoridad de la ley", manifestó el dirigente en un discurso televisado pasada la medianoche.

En referencia al toque de queda impuesto desde ayer en Bagdad y otras tres provincias y las restricciones a la navegación por internet, Abdelmahdi argumentó que las medidas tomadas son "duras" pero sus efectos son como "la medicina amarga".

En este sentido, agregó que se ha ordenado a los involucrados en los incidentes que no utilicen la "fuerza excesiva" y defendió que las autoridades siguen las prácticas "internacionales" para mantener la seguridad durante los mismos.

Además, el primer ministro tendió una mano a los manifestantes, al asegurar que han llegado a un acuerdo con el Consejo Judicial para liberar a aquellos que "no cometieron crímenes", al tiempo que prometió presentar pronto un proyecto para dar ayudas económica a las familias sin recursos.

"No hay soluciones mágicas y el Gobierno no puede alcanzar en un año los sueños y aspiraciones que no se cumplieron durante décadas", defendió, a punto de cumplirse un año de su llegada al poder.

Las protestas dieron comienzo a principios de semana y fueron convocadas en las redes sociales por los ciudadanos, que tanto en internet como en las calles exigen mejores servicios públicos, como agua y electricidad, más oportunidades de trabajo y el fin de la corrupción.

También han dirigido su rabia contra el Gobierno de Abdelmahdi, formado en octubre de 2018 con un perfil tecnócrata para hacer frente a los acuciantes problemas económicos que sufre Irak tras años de conflicto armado y mala gestión de los recursos naturales.