El primer ministro de Perú da marcha atrás y no denunciará a congresista

Lima, 13 sep (EFE).- El primer ministro de Perú, Guido Bellido, anunció este lunes que no tomará acciones legales contra la congresista opositora Patricia Chirinos, a la que exigió en una carta notarial que se retracte de una denuncia por agresión verbal que hizo en su contra.

Durante una presentación ante la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, Bellido señaló que "desiste" de las acciones legales que había anunciado en el documento legal que envió a Chirinos, a la que acusa de haber mentido.

"Todo ciudadano tiene derecho a recurrir a recursos legales que amparan su derecho", sostuvo antes de indicar que tras escuchar los argumentos de la congresista Ruth Luque, del partido izquierdista Juntos por el Perú, decidió desistir "públicamente de cualquier acción legal respecto a este tema que se ha planteado en la carta notarial".

Medios locales señalaron, sin embargo, que Bellido, quien también es parlamentario, evitó responder las preguntas relacionadas con la denuncia hecha por Chirinos ya que consideró que este tema debe ser revisado por la Comisión de Ética del Congreso.

El primer ministro sí pidió "disculpas públicas" por algunas publicaciones que hizo hace unos años en sus redes sociales, con un contenido ofensivo para las mujeres, por lo que han sido consideradas machistas y misóginas.

"Quiero señalar que como congresista y primer ministro soy respetuoso de la normatividad nacional e internacional que promueve la erradicación de la violencia contra la mujer, más allá de mis dichos de años anteriores, no es ahora lo que debe prevalecer", sostuvo.

Patricia Chirinos, quien es tercera vicepresidenta del Congreso y representa al partido derechista Avanza País, acusó hace dos semanas a Bellido de haberle dicho "anda cásate ... solo falta que te violen", cuando coordinaban la asignación de oficinas en el Parlamento, que ocupan desde fines de julio pasado.

Tras el revuelo que causó la denuncia, el primer ministro, que también tiene abierta una investigación fiscal por presunta apología del terrorismo, respondió a Chirinos en la carta notarial que "le ha mentido al país" y que "jamás" la ofendió "con frase alguna".

Añadió que esta imputación ha sido "una creación política perversa", de una afirmación "inexistente que responde a una campaña de demolición" contra él y "el actual Gobierno".

En ese sentido, le exigió a la legisladora que "en el plazo de 72 horas se rectifique su conducta antiética e ilícita" y que "corrija la infamia que creó" o en caso contrario la iba a denunciar por el delito de difamación agravada.

Chirinos afirmó este lunes que la carta de Bellido "es una amenaza, una agresión más" contra ella y reafirmó su denuncia de hace dos semanas.

"Jamás voy a retroceder. No me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo", indicó en un comunicado en el que también insistió en su pedido al presidente Pedro Castillo para que separe del cargo al primer ministro, por considerar que "su misoginia insulta al país".

Bellido, del partido izquierdista Perú Libre y cuyo gabinete recibió la confianza del Congreso en agosto, es blanco de numerosas críticas tanto por sus posiciones políticas como por sus declaraciones homófobas y sexistas en el pasado.