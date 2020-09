MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Casado se desliga de la era Rajoy en pleno escándalo del espionaje. Confesor del ministro, enlace en la trama: Silverio Nieto trabaja también para la Conferencia Episcopal. El ex 'número dos' de Interior planeó usar contactos del PP para aparcar la investigación"; "Órdago de Jhonson. El plan del primer ministro británico de alterar el acuerdo del Brexit ha provocado tensiones en su partido y la dimisión de un importante asesor"; "La escapada final de los Ponce. 300.000 personas han huido del narco en México"; "La covid ya supone el 19% de los ingresos en hospitales de Madrid"; "El Gobierno cambiará la reforma laboral del PP antes de fin de año"; "La Fiscalía pide investigar los contratos de Podemos con una consultora".

EL MUNDO: "Pablo Casado, presidente del Partido Popular: "Sólo renovaré el CGPJ si Sánchez lo despolitiza y no entra Podemos". El PSOE y sus socios rechazan despolitizar el nombramiento del fiscal general"; "La pandemia revela las lagunas tecnológicas del profesorado español. Distinguir covid y gripe en niños"; "Ofensiva de la Fiscalía y el PSOE para no investigar la 'caja B' de Podemos"; "La UE confirma la debacle española: líder en destrucción de PIB y empleo"; "La modificación exprés de la reforma laboral indigna a los empresarios: "No es el momento""; "Johnson quiere reescribir el Brexit, aunque "rompa las leyes internacionales"".

LA VANGUARDIA: "Cargos del gobierno del PP sopesaron otra operación Catalunya en el 2017"; "Una "fuerte discusión" y el perdón. Pablo Iglesias desveló ayer en una entrevista en la Cadena Ser que tuvo una "fuerte discusión" con Pedro Sánchez porque el presidente del Gobierno no le informó de la "huida" del rey emérito"; "Sánchez promete tratar de resolver el conflicto catalán "por cauces políticos""; "Catalunya prevé que la epidemia siga estable los próximos dos meses"; "Cientos de miles de personas vacunadas en China".

ABC: "Iglesias esquiva al Congreso no a la Fiscalía. Rechaza con el apoyo del PSOE una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, pero exige que sí se haga con el PP por el espionaje a Bárcenas".

EL PERIÓDICO: "El juicio de Companys será declarado nulo. El Gobierno ultima la nueva Ley de Memoria Histórica"; "Iker y Aziz, dos parados contra el hambre"; "El espionaje de Bárcenas en la 'era Rajoy' pone en aprietos a Casado"; "El Sabadell se dispara en la bolsa por el runrún de fusión".

EL CORREO: "El Gobierno quiere derogar una parte de la reforma laboral antes de fin de año"; "Abrazo por los muertos de Zaldibar"; "El nuevo Ejecutivo vasco ve "una ocasión de oro" de completar el Estatuto"; "El positivo de varios docentes impide iniciar el curso en un colegio de Mungia"; "Gloria Múgica, concejala socialista de Bilbao, asume la dirección de Lanbide".

LA RAZÓN: "El PP rompe con Rajoy: "Nada se hacía sin él". El PSOE veta la investigación a Podemos que exige para el PP"; "El 40% de los contagiados son extranjeros. Los titulados en la crisis de la covid: más paro y sueldos más bajos"; "Rebelión de los vocales progresistas por la renovación del Supremo"; "España es ya la única gran economía europea que no crece"; "Moncloa aprobará el martes la Ley que ilegalizará la Fundación Franco".