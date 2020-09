MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El Gobierno se plantea congelar el sueldo de los funcionarios"; "Interior pagó 53.000 euros al chófer de Bárcenas por espiarle"; "El fuego devasta el mayor campo de refugiados de la UE"; "Un revés aleja la esperanza de tener este año la vacuna de Oxford"; "Las emisiones de CO2 vuelven a los niveles anteriores a la pandemia"; "La Premio Nobel Alexiévich alerta del clima de "terror" que vive Bielorrusia".

EL MUNDO: "Los afectados en Kitchen afean a Casado 'no cuidar' al ex dos de Interior. El seguimiento a Bárcenas comenzó 10 días después de confesar la 'caja B' "; "Lesbos: otro infierno para los refugiados"; "Europa busca alternativas a la vacuna de AstraZeneca. La mitad de los ingresos en salud mental durante la pandemia fueron por intentos de suicidio"; "La UE arruina el plan de Sánchez para exigir al PP apoyo al Presupuesto"; "Íñigo Errejón, líder de Más País: "Unidas Podemos no es el proyecto que fundamos""; "Las víctimas de ETA se indignan con Sánchez por su pésame a un terrorista"; "Cataluña, primera CCAA en poner tope al alquiler de vivienda por ley".

LA VANGUARDIA: "Infierno en el campo de Moria. Un incendio provocado destruye el centro de Lesbos donde vivían más de 12.000 refugiados"; "PSOE y UP impulsan una investigación sobre el PP"; "Johnson dinamita el acuerdo del Brexit que él mismo había firmado"; "El déficit de la Seguridad Social llegará este año a los 25.000 millones"; "ElParlament aprueba la ley del Alquiler, que rompe JxCAT".

ABC: "Sánchez apura para confiscar el dinero de los Ayuntamientos. El Gobierno negocia "in extremis" con sus socios para que apoyen en el Congreso que las arcas municipales "rescaten" las de Hacienda con un préstamo".

EL PERIÓDICO: "Interior pagó 53.000 € al chófer-espía de Bárcenas. El Congreso investigará al PP por el 'caso Kitchen'"; "Arde el mayor campo de refugiados de Europa"; "Cura de humildad en la lucha por la vacuna"; "Desalojados los pisos turísticos de los 40 ladrones"; "El represor 'Billy el Niño' será degradado por la ley de memoria"; "La ley que acota el alquiler rompe a Junts y PDECat en el Parlament".

EL CORREO: "El cierre del primer colegio vasco y los positivos en otros tres elevan la alerta"; "Arrasado el mayor campo de refugiados de Europa"; "Nekane Balluerka, rectora de la Universidad del País Vasco: "Me voy, pero seré más rectora que nunca estos meses para afrontar la pandemia""; "La esperanza de una rápida vacunación general se enfría"; "Escrivá plantea cargar al Estado los 23.000 millones de gastos ajenos a las pensionistas"; "Bronca política al lamentar Sánchez el suicidio de un preso de ETA".

LA RAZÓN: "Un muro de 10 metros en la Valla de Melilla"; "Ayuso plantea adelantar las urnas e ir a la vez que Cataluña"; "Rajoy será citado en el Congreso en la "comisión Kitchen""; "La OMS retrasa la vacuna hasta 2022 tras el fallo del ensayo de Oxford"; "Pepón, el preso del que Sánchez no lamentó su suicidio".