MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Barack Obama, expresidente de Estados Unidos: "Trump ha hecho mucho daño en EE UU y el resto del mundo""; "Sanidad abre lapuerta a los test de covid en la farmacia"; "Pfizer pide autorización urgente para su vacuna al mostrar un 95% de eficacia"; "Los fiscales dirigirán las investigaciones penales en vez de los jueces"; "El PSOE cree una deslealtad la enmienda de Podemos con ERC y Bildu"; "Un error policial llevó al desalojo de 200 migrantes en Canarias".

EL MUNDO: "Podemos falseó el precio de la reforma de su sede: "No fue real"; ""No pararé hasta que Echenique pida perdón"": "El PNV exige a Sánchez que frene el acuerdo con Bildu: "Así no podemos seguir""; "Toda la derecha se une en defensa de la concertada para "garantizar" plaza suficientes""; ""El campamento de la vergüenza""; "Justicia entrega a los fiscales la investigación penal con Delgado de jefa".

LA VANGUARDIA: "Sánchez podrá decidir los indultos y la reforma de la sedición antes del 14-F"; "El plan de reapertura llega con una mejora leve en los hospitales"; "Bruselas da luz verde a las cuentasespañolas y advierte de la deuda".

ABC: "Iglesias boicotea a Marlaska y pide un reférendum en El Sahar. Podemos complica la visita del ministro a Rabat mañana en plena crisis migratoria con Canarias, desbordada por la llegada de magrebíes. "Esto es un desastre", lamenta un miembro del Ejecutivo mientras varios critican las continuas injerencias del vicepresidente en carteras ajenas"; "La consultora de Podemos desvió 307.000 euros a México con ocho transferencias en dos meses. Los papeles del administrador revelan el sistema ideado para sacar el dinero de España".

EL PERIÓDICO: "Triste espectáculo. La mitad republicana del Govern planta a la de JxCat tras acusarla de filtrar la desescalada. El Homrani se disculpa pero descarta dimitir. Ambas partes negocian in extremis una tregua tras el estallido en el comité de crisis"; "100.000 muertos en la segunda ola de la pandemia en Europa"; "La UE avala las cuentas de Sánchez, pero alerta de la elevada deuda"; "La última patrulla de Trueno"; "Trump se encastilla en la Casa Blanca y purga a quien le contradice".

EL CORREO: "Colapso migratorio en Canarias. La llegada masiva de pateras deja este año casi 17.000 personas y provoca un drama humanitario agudizado las últimas semanas"; "Osakidetza insinúa que no habrá ni viajes ni grandes reuniones familiares en Navidad"; "Sanidad abre la puerta a que se puedan hacer en las farmacia"; "Se doblan los tiempos en lista de espera para cirugía en Euskadi por la pandemia"; "Iglesias desata el malestar en el PSOE con su enmiendaantidesahucios a las Cuentas"; "Justicia quiere que los fiscales dirijan las investigaciones en lugar de los jueces".

LA RAZÓN: "Rabat avisa a Sánchez: la actitud de Iglesias "no ayuda""; "El ex admistrador de Neurona se desmarca de los pagos bajosospecha de Podemos"; "Un alto cargo de Illa ha ejercido ocho mesessin respaldo legal"; "Prisiones retiró a la madre de Asunta el protocolo antisuicidio"; "Vicente Vallés recibe de los Reyes elFrancisco Cerecedo de periodismo".