MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "España encara con la vacuna el principio del fin de la pandemia"; "Araceli Hidalgo, de 96 años, fue la primera en recibir la vacuna: "A ver si logramos que el virus se vaya""; "María Jesús Montero, ministra de Hacienda: "Estamos cómodos dentro de este Gobierno de coalición""; "El 'caso Kitchen' destapa el plan delas cloacas contra el independentismo"; "Anatomía del gran ciberataque. El Gobierno de EE UU sufrió durante meses un pirateo sin detectar".

EL MUNDO: "El 'show' del Gobierno empaña el hito de la primera vacuna"; "Las facturas imposibles de Neurona a Podemos"; "Ábalos allana el camino a los indultos"; "La compra de deuda española del BCE suma ya el 30% del PIB"; "Cs cierra pactos con Lambán y Page tras el 'no' a Sánchez en los Presupuestos"; "Mario Iceta, arzobispo de Burgos: "Defienden la eutanasia por razones ideológicas""; "Piedad, la niña que envenenó a cuatro de sus hermanos".

LA VANGUARDIA: "La llegada de la vacuna augura el principio del fin del virus"; "Las grandes cadenas de ropa planean decenas de cierres"; "El Govern decide hoy si impone más restricciones en Fin de Año"; "Casi la mitad de los muertos por Covid-19 en España vivíanen residencias"; "Polémica por hacerse público el precio de las dosis"; "Messi esperará al final de temporada para decidir si sigue en el Barça".

ABC: ""Si el virus vuelve, que no sea por mí". Residencias de toda Europa empezaron ayer a vacunar a ancianos y sanitarios en un operativo sin precedentes. La jornada se vivió entre la esperanza de vencer el Covid y las advertencias de las autoridades sanitarias de no bajar la guardia"; "El Gobierno de Sánchez ignora al Parlamento y bate récords en la aprobación de decretos: uno cada 10 días. No es solo por la pandemia, desde 2018 ha usado esta vía excepcional en 78 ocasiones".

EL PERIÓDICO: "Rumbo a la inmunidad. Las primeras vacunaciones en España y el resto de la UE abren el paso a superar una pandemia que seguirá meses causando estragos"; "Trump lega un caos económico por su gestión del covid"; "Radiografía del rompecabezas judicial del 'procés'"; Leo Messi: "No sé si voy a irme"".

EL CORREO: "La asamblea del Athletic pone contra las cuerdas a Elizegi al rechazar todos sus planes"; "El Gobierno vasco gastaráal año 20 millones en asesores y altos cargos"; "Altuna pasa porencima de Jaka y se lleva el Cuatro y Medio"; "Los hombres denegro no pueden con los triples de Unicaja".

LA RAZÓN: "Los ministros se vacunarán contra la covid a partir de marzo"; "Araceli da las gracias a Dios... y no a Sánchez"; "La mayoría aprueba el discurso del Rey y la alusión a su padre"; "El Supremo se pronunciará sobre la imputación de Iglesias en enero"; "Hasta ocho autonomías podrán gestionar sus pensiones".