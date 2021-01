MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

EL MUNDO: "Díaz a Escrivá: "¡A mí no me digas nada, que yo no soy de Podemos!". Así fue la bronca entre cuatro ministros por las manipulaciones atribuidas a Iglesias. El millonario negocio que favorece la okupación"; "En Wuhan, un año después del confinamiento"; "Cien sanitarios del Ejército se quedan sin vacuna tras recibirla la cúpula militar"; "El TSJC mantiene las elecciones el 14-F si Illa no endurece las restricciones"; "F.Igea, vicepresidente de Castilla y León: "Pedimos a los ciudadanos que se rebelen ante la lentitud y la ineficacia del Gobierno".

LA VANGUARDIA: "'Hortensia' también barre Catalunya"; "El Govern se resigna al 14-F y la campaña se inicia con ataques a Illa"; "AstraZeneca incumplirá el ritmo de entrega de sus dosis por causas técnicas; "Robles investiga si el alto mando militar se vacunó de forma irregular"; "Madrid también cerrará los restaurantes a las 21h"; "Catalunya y las islas liderarán la recuperación a partir de este año".

ABC: "Illa dejará de ser ministro sin rendir cuentas al Congreso. Incumple su compromiso con la complicidad de Batet para no comparecer en plena tercera ola. El TSJC prima el "interés público" de las elecciones en Cataluña y deja retrasarlas en manos de Sanidad"; "Decepción de los militares y crisis en el ministerio por la vacunación del Jemad. Robles no cesa al general ni a su cúpula, mientras Podemos exige la destitución inmediata".

EL PERIÓDICO: "La resurrección de Wuhan. Un año después del encierro de 11 millones de habitantes en la zona cero de la pandemia, El Periódico regresa a la ciudad china que ha vencido al virus"; "Arte y esperanza en el centro de Barcelona"; "La polémica de la picaresca en la vacunación alcanza al Ejército"; "La justicia defiende el 14-F frente al "bloqueo" y la "precariedad""; "Catalunya, la autonomía con más contagios desde el 1 de enero".

EL CORREO: "En el pico de la tercera ola. Controles de movilidad en el metro"; "Euskadi cierra los municipios desde el lunes y limita las reuniones a cuatro personas. La falta de dosis paraliza la vacunación de los sanitarios"; "Salud investiga la vacunación de los directivos de hospitales"; "BBVA rebaja 3,3 puntos la previsión de crecimiento del Gobierno vasco para 2021".

LA RAZÓN: "Moncloa valora que Illa siga en Sanidad hasta que el TSJC decida el 8-F"; "Ayuso blinda Madrid ante la inacción del Gobierno. Las nuevas cepas dominarán en marzo: el coronavirus de las mutaciones infinitas"; "Susana Díaz ve en su relevo un "tinte machista""; "Robles pide explicaciones al Jemad por vacunarse".