MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Podemos fractura más al Gobierno al apoyar las protestas violentas"; "La mayor misión espacial llega a Marte"; "El PP ve más cerca ahora el acuerdo sobre el Poder Judicial"; "Australia desata el primer gran duelo entre las tecnológicas y los medios"; "La desescalada avanza aunque el nivel de los contagios sigue siendo muy alto".

EL MUNDO: "El silencio de Sánchez da alas al desafío callejero de Iglesias"; "Juan Marín, vicepresidente de Andalucía: "Arrimadas debe seguir liderando Cs pero tiene que hacer cambios""; "El 66% de los españoles teme que el Gobierno los controle en internet"; "Los bancos presionan para frenar un rescate exprés de las pymes"; ""No tenemos más que aceitunas. Y los hijos se van""; "A la cárcel por informar en Bielorrusia".

LA VANGUARDIA: "Junts se alinea con la CUP y pone en duda la labor de los Mossos"; "Madrid hará tests covid en clínicas dentales tras el éxito de las farmacias"; "Australia exige a Facebook que pague por el uso de noticias".

ABC: "El apoyo de Podemos a los radicales espolea la violencia. Iglesias mete presión en el Gobierno al pedir el indulto para Hasely arremeter contra la Policía, mientras Sánchez permanece en silencio"; "Perseverance se posa con éxito en Marte para encontrar restos de vida. La misión más ambiciosa de la agencia estadounidense da el primer paso para la creación de futuros asentamientos".

EL PERIÓDICO: "La violencia se adueña de las calles por tercera noche"; "El 'Perseverance' llega a Marte e inicia la búsqueda de vida"; "Primer paso en la Eurocámara para levantarle la inmunidad a Puigdemont"; "La brecha salarial entre hombres y mujeres crece con la pandemia"; "Aplazada la revisión de las restricciones de contagios"; "Tres leyes contra la discriminación, tras el choque de PSOE y Podemos".

EL CORREO: "Podemos justifica los disturbios por Hasél y extrema la tensión con el PSOE en el Gobierno"; "Los expertos abogan porvacunar rápido ante las mutaciones del virus"; "La vacuna de una sola dosis llegará el 8 de marzo"; "Bildu apoya la reelección del Ararteko Lezertua".

LA RAZÓN: "Sánchez se aísla de Iglesias: ni "maitines" ni llamadas; "Un grupo afín a Podemos organiza el vandalismo que no condena"; "Estupor en Cs: "No creemos que Rivera nos traicione""; "El CGPJ confía en que su renovación sea rápida pese al "no" público de Génova"; "Los científicos vuelven a pedir a Sanidad unaauditoría externa para la covid".