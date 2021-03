MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El cierre del canal de Suez amenaza al comercio global"; "Las horas bajas de Angela Merkel. La canciller alemana encara el final de su mandato en un momento de debilidad"; "La UE revisa su plan de vacunas por los retrasos de AstraZeneca. Sanidad debate cerrar los bares en las zonas con más incidencia"; "Muere Tavernier, maestro de un cine comprometido y libre"; "Junts frustra la investidura de Aragonès en primera votación"; "El fichaje de Toni Cantó por el PP genera tensión entre Casado y Ayuso"; "La moción da al PSOE la alcaldía de Murcia".

EL MUNDO: "El Gobierno boicoteará la política de Ayuso con la hostelería en precampaña"; "Toni Cantó, ex coordinador de Cs en la Comunidad Valenciana: "No me he olvidado de mi sitio. Ha cambiado Ciudadanos". Cs da la alcaldía de Murcia al PSOE con apoyo de Podemos"; "El PSOE y Compromís imponen el valenciano para ser funcionario. Los socialistas se unen a Bildu y PNV en la reclamación de las selecciones vascas"; "El CGPJ pide un informe para decidir si lleva la reforma de Sánchez al TC".

LA VANGUARDIA: "Aragonès presenta su candidatura con Junts muy alejado del acuerdo"; "Gasol, en busca del único título que le falta"; "Madrid acumula el 40% de todos los contagios de España"; "El Congreso aprueba las ayudas a las empresas con críticas a su baja cuantía".

ABC: ""Celaá ha sido insensible. Los centros de educación especial son necesarios". Andrea Matarí responde a la ministra, que se burló en el Congreso del testimonio de su padre"; "Dos millones de autónomos y pymes, sin ayudas por decreto. Calviño logra el aval del Congreso entre críticas a su restrictivo plan de 7.000 millones en subvenciones directas que solo beneficiarán a 95 de 538 sectores".

EL PERIÓDICO: "AstraZeneca incurre en otro retraso en la entrega de vacunas. Catalunya no recibirá como mínimo hasta el 5 de abril el lote de 148.000 dosis comprometidas para la semana próxima"; "Columpiarse sobre Barcelona"; "Junts impedirá hoy la investidura de Aragonès y le hará esperar"; "Amenazado el comercio mundial por el bloqueo del canal de Suez"; "El ciberataque al SEPE deja en vilo la paga de miles de desempleados"; "Centros de reducción de hombres contra el machismo en Catalunya".

EL CORREO: ""Chopo, tú jugaste en el Basconia". Iribar se emociona durante una visita a una residencia de Basauri donde le recuerdan sus hazañas"; "Urkullu cambia ahora las reglas para Semana Santa con 'cerrojazos' a partir de 400 casos"; "Bilbao dará el banderazo de salida a la primera etapa del Tour en 2023"; "El enigma genético de los vascos"; "El atasco del megabuque en el canal de Suez hace mella en el Puerto de Bilbao".

LA RAZÓN: "Moncloa no tiene plan B ante el ?n del estado de alarma en quince días. Sanidad presiona a las comunidades para cerrar el interior de los bares "; "Los Reyes y la nueva normalidad. Felipe VI defendió ayer el "futuro compartido de progreso y prosperidad" de Andorra y España en el primer viaje al extranjero de los Reyes"; "Puigdemont lleva a ERC a una investidura exprés"; "Iberia discrimina a dos pasajeros que viajaban en silla de ruedas".