MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Interior permite la 'patada en la puerta' contra fiestas ilegales. La policía se ampara en un reciente oficio interno para entrar sin orden judicial en pisos particulares alegando supuestos delitos de desobediencia"; "El rescate del 'Ever Given' desbloqueael canal de Suez. La operación acaba con seis días de cierre, pero 422 barcos esperan aún para cruzar"; "La pandemia dispara el déficit al nivel de la Gran Recesión. El desfase se acerca al 11% tras gastarse 45.000 millones por la covid"; "Junts exige unidad de votoen el Congreso para investir a Aragonès"; "La confesión de Correa: "El alcalde era un amoral. Cobraba dádiva siempre"".

EL MUNDO: "Correos paga dos millones en asesorías a una consultora de Panamá"; "Iglesias coloca de secretario de Estado para la Agenda 2030 al líder del PCE"; "España afronta un atracón de 65.000 contenedores de Suez"; "Un estudio confirma la inmunidad grupal de los sanitarios por la vacuna".

LA VANGUARDIA: "Aragonès intenta otra vez la investidura pese al rechazo de Junts"; "El déficit público se cuadruplica y alcanza el 10,97% del PIB"; "Italia pierde por la covid una población equivalente a la de Florencia"; "Tres de cada diez barceloneses se marcharían de la ciudad".

ABC: "La mortalidad en Madrid, por debajo de la media con bares y tiendas abiertos. Los datos de la tercera ola desmontan la estrategia de Moncloa de señalar a Díaz Ayuso ante el repunte de casos y la cercanía de las elecciones"; "Puigdemont bloquea el gobierno catalán desde Waterloo. Retrasa a mayo la investidura de Aragonès para presionar a ERC".

EL PERIÓDICO: "El PSC pide paso ante el atasco de la negociación ERC-JxCat"; "El comercio vuelve a flote"; "El virus cambia para siempre el consumo audiovisual"; "Simón pide prudencia en Semana Santa para evitar la cuarta ola"; "El 30% de los barceloneses se irían a vivir fuera por fatiga pándemia"; "35.000 familias vulnerables, liberadas de la deuda eléctrica con Endesa".

EL CORREO: "Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil: ""No entiendo las críticas: la alternativa era que una multinacional comprara Euskaltel""; ""Estamos necesitados de alegría". Los alcaldes de Bilbao y Donostia confiesan su ilusión en un encuentro organizado por EL CORREO, pero piden "responsabilidad" en las celebraciones""; "Vacunación de los octogenarios vascos. Osakidetza prevé que todoeste colectivo de mayores haya recibido al menos una dosis a mediados de abril"; "Reflotan el megabuque atascado en Suez. Desencallan el 'Ever Given' seis días después, pero decenas de barcos esperan para cruzar el canal".

LA RAZÓN: "Moncloa asume que Iglesias será vicepresidente en la sombra"; "JxCat se abstendrá y deja en el aire la investidura de Aragonès"; "El déficit público se dispara al 11% del PIB y supera los 123.000 millones"; "Marruecos suspende los vuelos con España y Francia por la covid"; "Ayuso promete una rebaja histórica de impuestos".