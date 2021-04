MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El Gobierno prepara la primera Ley de Secretos de la democracia"; "La falta de vacunas agita el debate de las patentes"; "Bárcenas sale de prisión con un permiso tres años después"; "La pandemia deja rezagada a Europa frente a EE UU en la recuperación"; "Cámaras ocultas que humillan a las mujeres"; "Igualdad creauna red abierta 24 horas para víctimas de violencia sexual".

EL MUNDO: "El 63,5% ve el verano perdido por la lentitud de las vacunas"; "San Sebastián: sin distancia y con pocas mascarillas"; "El Gobierno propicia a Plus Ultra el monopolio de vuelos a Caracas"; "Se disparan en Madrid las consultas sobre cómo deslocalizar patrimonio"; "Hacienda incumple y no dará ayudas a los alcaldes hasta julio"; "La exigencia del valenciano amenaza a miles de interinos"; "Manuel Jabois: 'He vivido casi siempre enamorado'".

LA VANGUARDIA: "Catalunya supera el millón de vacunados con la primera dosis"; "La mayoría de búsquedas en Google solo generan clics en esa plataforma"; "El PSOE teme un adelanto electoral en Andalucía si Ayuso arrasa"; "Abortado un presunto golpe de Estado contra el rey de Jordania"; "El Gobierno italiano expulsa a los grandes cruceros del centro de Venecia"; "Egipto traslada de museo a 22 momias reales en un show de aires faraónicos"; "El área metropolitana cuadruplica la contaminación de Barcelona".

ABC: "Rusia acelera la maquinaria para lanzar su vacuna en la UE"; "Las empresas del IBEX recortan más de 18.000 empleos por la crisis".

LA RAZÓN: "El 'efecto Ayuso' coloca al PP a 1,8 puntos de Sánchez"; "Once comunidades incumplen el plan de vacunación a mayores de 80 años"; "El presidente entra en la guerra sucia contra Ayuso ante el 4-M"; "Medio millón de personas que recibe ayudas tendrá que pagar a Hacienda"; "El Día de las Fuerzas Armadas vuelve a Madrid tras suspenderse por la covid"; "El Atlético cae en Sevilla (1-0) y ve peligrar La Liga"; "Triunfo histórico de un chico de 16 años en el GP de Doha".

EL PERIÓDICO: "Semana Santa movida"; "Llega la campaña de la renta más flexible por los ertes"; "La crisis dispara la actividad de las sectas que buscan adeptos en los campus"; "El Atlético cae en Sevilla (1-0) y da alas de opciones del Barça en la Liga"; "Una escuela religiosa conserva un techo decorado con nombres de anarquistas".