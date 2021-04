MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL MUNDO: "La izquierda avanza pero sigue aún lejos de amenazar a Ayuso"; "La Justicia estudia si la Generalitat delinquió al no vacunar a los policías"; "El TC avala sin unanimidad las condenas por sedición en el juicio del 'procés'"; "Calviño estalla por los sueldos de los directivos de la banca tras los ERE"; "La Princesa de Asturias amadrina el Isaac Peral"; "Sánchez se inventa una intervención en la cumbre del clima con Biden"; "Bal: 'Si depende de mí, Vox no estará en el Gobierno ni condicionará el futuro de los madrileños'"; "España suma a la deuda 452 millones al día".

ABC: "Un submarino para el bautismo militar de la Heredera"; "Merkel rompe el bloque común de la UE y se asegura la vacuna rusa".

LA VANGUARDIA: "Biden impulsa un nuevo salto contra la crisis climática"; "El CIS da a la izquierda opciones de empatar en Madrid"; "El TC avala la sentencia del Supremo sobre el delito de sedición".

EL PERIÓDICO: "Glòries ve la luz al final del túnel"; "El CIS da opciones a las izquierdas de gobernar en Madrid"; "El Barça se impone al Getafe (5-2) y da otro paso firme hacia la Liga"; "La vacunación masiva abre la puerta a que se pueda dejar de usar la mascarilla".

EL CORREO: "El Gobierno central pidió al vasco ser más flexible en sus condiciones para la Eurocopa"; "Euskadi registra la tasa decontagios más alta de España"; "Sin interinos dentro de tres años"; "BBVA eleva a 3.800 los despidos y anuncia el cierre de 530 oficinas en España".

LA RAZÓN: "El PP sitúa a Albert Rivera en el futuro equipo de Casado"; "Solo el cuatro por ciento de los que vieron el debate cambió su voto"; "El CIS ha gastado 2,5 millones en lo que va de año para apuntalar el plan de Moncloa"; "El Constitucional avala la sentencia del "procés": hubo sedición el 1-O"; "La Princesa de Asturias amadrina el submarino "Isaac Peral" de la Armada"; "Casi diez millones de mayores no han recibido la segunda vacuna"; "Redondo Terreros, ex dirigente del PSE-EE: "El PSOE tiene dificultad para situarse en el centroizquierda". Joaquín Leguina, ex presidente de la Comunidad de Madrid: "Merece la pena apoyar a Ayuso. Lo ha hechobien en la pandemia".