MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La variante delta domina ya en Madrid y Cataluña"; "El asesinato del presidente de Haití agrava la crisis del país"; "La Generalitat negociará su decreto para evitar el recurso del Gobierno"; "El BCE dejará que la inflación de la zona euro supere el 2% si es necesario"; "El miedo a terminar como Samuel"; "La feria muestra el arte creado en el confinamiento".

EL MUNDO: "La Ley de Seguridad de Sánchez permitirá contratar sin control"; "Sanidad no recuperará los toques de queda ni limitará el ocio nocturno"; "Frío cara a cara entre Puigdemont y Junqueras"; "La quinta ola ya pasa factura al turismo: 'No ayuda salir así en portadas de todo el mundo'"; "La guía del Gobierno sobre la eutanasia prevé el uso de fármacos no autorizados"; "Mercenarios asesinan al presidente de Haití mientras estaba dormido"; "Luis Amodio: 'La ética es esencial, no hay que pasarse de listo para obtener un poco más'".

LA VANGUARDIA: "La quinta ola de la pandemia hunde el turismo extranjero"; "El presidente de Haití es asesinado a tiros en su domicilio"; "La feria Arco vuelve con gran presencia de mujeres"; "Inglaterra sufre ante Dinamarca para llegar a su primera final"; "La vida laboral en España, de las más cortas de Europa"; "Reencuentro casi cuatro años después".

ABC: "Sánchez planea ayudas fiscales para que las empresas vuelvan a Cataluña"; "Tenso reencuentro del preso con el fugado"; "El Govern reactiva su 'Ministerio de Exteriores'".

EL PERIÓDICO: "Alarma en Europa por la creciente impunidad de los delitos de odio"; "Junqueras y Puigdemont evitan la política tras cuatro años sin verse"; "Irrumpe el 'Me Too' literario de la salud mental: escritores con depresión"; "Asesinado el presidente de Haití en un asalto armado a su casa"; "La mayoría de Sánchez se tambalea por las pensiones"; "La vacunación acelera".

EL CORREO: "Urkullu evita nuevas restricciones pero anuncia más mano dura contra los excesos"; "El Athletic vuelve diezmado"; "Frialdad en el primer encuentro entre Junqueras y Puigdemont"; "Una vecina de Vitoria es asesinada por su excuñado delante de sus hijos"; "Máxima tensión en Haití tras ser asesinado a tiros el presidente en su domicilio"; "Obligan a devolver un piso a sus okupas".

LA RAZÓN: "Sánchez oculta a Podemos el peso de la crisis de Gobierno"; "Junqueras y Puigdemont evidencian su ruptura en Waterloo"; "Polémica por un fallo en la seguridad de los datos de la Sanidad de Madrid"; "Asesinado a tiros al presidente de Haití en su residencia privada"; "Sanidad se desentiende de la quinta ola"; "Midazolam y Propofol: el 'kit' de eutanasia de los hospitales".