MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La economía recuperará en 2022 el nivel previo a la pandemia"; "El Tribunal de Cuentas duda de que los avales del 'procés' sean legales"; "El Gobierno negocia con las comunidadesmás control de las residencias"; "La presión vence a Simone Biles"; "Maialen Chourraut gana la plata en aguas bravas con 38 años"; "Naomi Osaka cae eliminada en tenis"; "El equipo de los refugiados"; "Pepa Bueno será la nueva directora de EL PAÍS".

EL MUNDO: "Abascal habla con 'El Mundo' tras Ceuta: "El PP se ríe de nosotros; en cada momento votaremos lo que queramos""; "El PNV habilita un organismo afín para multar por "enaltecer el franquismo""; "Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de Madrid: "Me temo que va a haber muchos Plus Ultra y más grandes""; "Calviño cede ante Díaz y estudiará subir el salario mínimo este año"; "Vivas: "Marruecos se frota las manos con las tesis de Abascal""; "Chourraut, el premio de la plata tras sufrir un calvario"; "La presión derrota a Biles: "No podía hacer lo que se esperaba""; "Bryan, el revulsivo de España en el decisivo duelo con Argentina"; "El Tribunal de Cuentas fuerza a que Sánchez se posicione sobre el aval".

LA VANGUARDIA: "El Gobierno mantendrá la política de gasto para incentivar la economía"; "La ansiedad derrota a la gimnasta perfecta"; "La Abogacía del Estado tendrá que pronunciarse sobre losavales del ICF"; "Chourraut consigue en piragüismo una tercera medalla para la historia".

ABC: "La ley de eutanasia no garantiza la objeción de conciencia. El organismo asesor advierte al Gobierno de que se hace "una regulación muy restrictiva" de este derecho fundamental del personal sanitario"; "La hazaña de Maialen Chourraut: tres medallas en tres Juegos. "No sabéis lo que he soñado con este metal", confiesa a ABC la palista vasca que, a sus 38 años, logró ayer una plata, tras el bronce de Londres y el oro de Río".

EL PERIÓDICO: ""Son los demonios de la cabeza". La estrella de la gimnasia Simone Biles dice basta por los problemas de ansiedad y su continuidad en Tokio está en duda"; "El dinero de la UE impulsa otro récord de gasto público"; "Más ganado contra los incendios forestales"; "El Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales de la Generalitat".

EL CORREO: "Un joven de 23 años en estado crítico tras una paliza grupal en un botellón de Amorebieta"; "Sagardui llama a los padres aque vacunen a sus hijos "cuanto antes""; "Calviño gana la batalla a Díaz y decidirá si se sube el salario mínimo y cuándo"; "Cierran el interior de los bares en Castro, Laredo y Noja"; "Pérdidas en Tubacex tras casi seis meses de huelga"; "Urkullu exprime la negociación con Sánchez para ir a la Conferencia de Presidentes".