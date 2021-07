MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El juez procesa a la cúpula del PP en Interior por espiar a Bárcenas"; "España ha recuperado ya casi todo el empleo perdido en la pandemia"; "Retirada la imputación a Brufau, Fainé, Repsol y CaixaBank"; "16 presidentes autonómicos discuten con Sánchez sobre dinero y covid"; "Alberto N. Feijóo, presidente de Galicia: "Faltan recursos para los servicios que prestamos""; "Francina Armengol, presidenta de Baleares: "Somos la primera en aportar y laoctava en recibir""; "Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León: "La financiación no se puede negociar solo con Cataluña""; "Guillermo F. Vara, presidente de Extremadura: "No quiero pensar en la pandemia sin autonomías"".

EL MUNDO: "Fernández Díaz y su cúpula en Interior, a juicio por el espionaje a Bárcenas"; "Ayuso planta cara a Sánchez por el "chantaje" de los fondos"; "El TSJ canario tumba el 'pasaporte Covid' en bares y restaurantes"; "Los juristas del Govern avalan el uso "excepcional" de dinero público en las fianzas por el 'procés'"; "Un guion inédito de Fernán Gómez en su centenario".

LA VANGUARDIA: "El juez procesa al exministro Fernández Díaz y su cúpula por la Kitchen"; "La economía acelera y crea 465.000 empleos hasta junio"; "Sánchez defiende su gestión ante la "oposición destructiva""; "Luz verde del Consell de Garanties y el Parlament a los avales del 'procés'".

ABC: "La inmunidad de rebaño no llegará en agosto. Sánchez reconoce que el 70% de la población vacunada no bastará para controlar la pandemia tras la expansión de la variante Delta"; "Cospedal, Brufau, Fainé, Repsol y Caixabank, desimputados. El juez procesa a Fernández Díaz y a su cúpula policial y deja libre de sospecha a Rajoy en el caso Kitchen. Concluye que los presidentes de la energética y el banco no intervinieron en la contratación del excomisario".

EL PERIÓDICO: "El juez procesa a la cúpula de Interior con Rajoy"; "Doble aval al aval"; "Sánchez vende optimismo y sitúa al PP en la "crispación" y el bloqueo"; "La doble pena de las esclavas sexuales en tiempos de pandemia"; "Argimon pide a las embarazadas que se vacunen porque "es seguro"".

EL CORREO: "La Policía seguía los pasos desde hace 3 años a la banda que ha dejado en coma al joven"; "El juez salva a Cospedal peroprocesa a Fernández Díaz"; "Euskadi acuerda con Madrid poder aumentarsu deuda en 864 millones"; "Certificado covid desde hoy en los bares de Cantabria"; "Exculpan a Brufau y Fainé en el 'caso Villarejo'".

LA RAZÓN: "Sánchez y Casado empiezan las vacaciones sin romper el bloqueo"; "Telefónica multiplica por diez su beneficio y gana 8.629 millones hasta junio"; "La mejoría del empleo se tambalea por el alza del SMI"; "El juez ve indicios para procesar a la ex cúpula de Interior por "Kitchen""; "El juez archiva la causa contra Fainé y Brufau".