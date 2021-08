MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La era del 'procés' da paso a una etapa de pactos", "Las obras de El Prat y los Juegos de Invierno condicionan las relaciones"; "El fuego arrasa 160.000 hectáreas en Turquía"; "Messi explica su salida del Barcelona: No sé si lo hizo el club, pero yo tengo claro que hice todo lo posible para quedarme", "Me bajé el sueldo un 50%, nadie me pidió nada más"; "Los talibanes toman Kunduz, la estratégica ciudad afgana".

LA VANGUARDIA: "Yo sí hice todo lo posible para quedarme", "Messi, desconsolado, se despide del Barça y señala al PSG como probable destino"; "El sector turístico se queda a medio camino de la recuperación"; "El fuego tiene en vilo a Grecia y avanza sin control en la isla de Eubea"; "El abad de Montserrat será relevado en septiembre en votación secreta".

ABC: "Cierre en falso de la crisis migratoria en Ceuta"; "Tres meses después de la entrada masiva, al menos 5.000 marroquíes permanecen en asentamientos"; "El Gobierno de la ciudad autónoma tutela todavía a 750 menores que llegaron solos, la mayoría casi adultos"; "Hice todo lo posible para poder quedarme, el Barça no lo sé", "El argentino (Messi), cerca ya del PSG, desvela que se bajó la ficha un 50%, pero o aclara las dudas que deja su salida".

LA RAZÓN: "El nuevo PSOE andaluz pierde cinco escaños en dos meses"; "Ghali le dijo al juez que no renunciaba a la inmunidad diplomática"; "Los epidemiólogos piden la vacunación forzosa de los sanitarios para proteger a los enfermos"; "Messi, lágrimas y recados para Tebas y Laporta", "Se despidió del Barça en un acto emotivo en el que tuvo mensajes para el presidente del club y el responsable de La Liga".

EL CORREO: "El transporte público de Bizkaia no logra recuperar el 30% de los usuarios precovid"; "Un inmigrante fallece ahogado en el Bidasoa al intentar cruzar a Francia"; "Euskadi, en zona de riesgo pese a caer los contagios"; "Atacan a ertzainas cuando disolvían un botellón de 200 jóvenes en Lekeitio"; Messi: "Hice todo lo posible por quedarme, yo quería seguir".