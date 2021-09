MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Generalitat: 'No vamos a frenar el desarrollo del aeropuerto"; "El secesionismo sale ala calle dividido días antes de la mesa de diálogo"; "Radiografía de un brote: cómo contagió una maestra a 12 niños"; "Penélope Cruz triunfa en Venecia"; "Pakistán promete ayuda para evacuar a colaboradores afganos"; "La orden de arresto es una condena para que no vuelva a Nicaragua"; "Homofobia, una denuncia falsa frente a un miedo muy real".

EL MUNDO: "Sánchez frenó el plan de El Prat para dar un toque de atención a ERC"; "La Diada más divida y desangelada"; "Génova busca una tregua en Madrid para que Ayuso no eclipse la convención del PP"; "La retirada de Afganistán desluce los actos del 11-S"; "Penélope Cruz se hace mito al alzarse con el premio a la mejor actriz".

LA VANGUARDIA: "El independentismo se reafirma en la calle antes de la mesa de diálogo"; "Biden llama a la unidad y a la esperanza enel 20 aniversario de 11-S".

ABC: "EEUU no olvida y mira al futuro en plena crisis"; "La división de los partidos independentistas desinfla la manifestación de la Diada".

EL PERIÓDICO: "Manifestación multitudinaria pero dividida por el diálogo"; "El 11-S más agitado"; "El Govern se abre a renegociar la ampliación de El Prat".

LA RAZÓN: "El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial. Entrevista a Enrique López"; "Una Diada contra Esquerra y el diálogo con el Gobierno"; "Biden apela a la unidad en un aniversario del 11-S marcado por Afganistán"; "Mujer, andaluza y del sector servicios, el perfil del SMI"; "Cambio de bebés: un error humano cada vez menos probable... pero no imposible"; "¿Liberat de expresión o miedo? Fallas 2021: satíricas, 'ma non troppo'"; "Regreso al Bernabéu: Volver, por los que no volverán".