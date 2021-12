MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Más de 26 millones de españoles viven en riesgo medio por covid"; "La presión migratoria se enquista en Canarias"; "Educación y salud pesarán más en la financiación autonómica"; "Bruselas avala las reformas y desbloquea 10.000 millones para España".

EL MUNDO: "PSOE y Errejón plantean asaltar los organismos independientes"; "Yolanda Díaz: "Me da miedo despertar demasiadas expectativas""; "El Govern alienta un boicot contra Netflix por no incluir series en catalán"; "El Grupo de Puebla apoyado por Zapatero blanquea las dictaduras lationamericanas".

LA VANGUARDIA: "Cataluña acoge con recelo la primera propuesta de financiación"; ""Los no vacunados nos desprecian""; "La australianaGoodman quiere invertir 550 millones en la antigua Nissan"; "Un ciberataque deja sin servicio varios portales de la Generalitat".

ABC: "El Supremo exige a Moncloa los informes ocultos del estado de alarma. La Abogacía del Estado admite que elaboró más documentos de los que el Gobierno ha remitido a Vox"; "La letalidad de los gases del volcán impide la vuelta a casa. Las autoridades mantienen la prohibición de cruzar a la zona de exclusión tras comprobar la muertede aves por la elevada concentración de monóxido de carbono".

EL PERIÓDICO: "La fiebre de las muñecas 'influencers'"; "Los parados tendrán un tutor que les ayude a reciclarse"; "El reto de denunciar las agresiones machistas en plena calle"; "El Gobierno opta por dar más peso a la población en la financiación autonómica"; ""No soy policía, soy camarero y no estoy para pedir el pase covid""; "Josep Bou: "Si el PP me va a cambiar, que no espera al final de mandato"".

EL CORREO: "Euskadi encara el puente festivo con la única restricción del pasaporte covid"; "El Gobierno vasco ejecutará las obras para soterrar el TAV en Bilbao y Vitoria"; "La economía vascase enfría y fuerza al Gobierno de Urkullu a rebajar su previsión"; "Bruselas autoriza el pago de los primeros 10.000 millones de fondoscovid a España".

LA RAZÓN: "El bloqueo del CGPJ indigna a los jueces: "hemos tocado fondo""; "Ayuso sale en defensa del rey Juan Carlos y pide "generosidad""; "Sanidad pide limitar los asistentes a los eventosnavideños por la variante Ómicron"; "El "modelo pandemia" de selectividad seguirá dos años".