El principal sospechoso niega ser el autor del atentado en el Museo Judío

El francés Mehdi Nemmouche, principal sospechoso del atentado contra el Museo Judío de Bruselas en 2014 que causó cuatro muertos, negó hoy ser el autor de los disparos y rehusó responder a otras cuestiones planteadas en el juicio.

En la audiencia celebrada este jueves en el tribunal de Bruselas que lleva el caso, Nemmouche dijo que no contestaría a las cuestiones "dado que las personas que habrían podido aportar una versión a las antípodas de la de la acusación no van a ser interrogadas".

De esa manera, el principal acusado protestó contra el hecho de que la corte haya rechazado escuchar a varios testigos solicitados por sus abogados.

El otro acusado de los hechos, el francés Nacer Bendrer, explicó hoy por su parte que conoció a Nemmouche, a quien describió como una persona "normal y sociable", en la cárcel de Salon-de-Provence (Francia), donde coincidieron tres meses.

Nemmouche cambió físicamente durante su encarcelamiento, según Bendrer, que recordó que se dejó barba, aunque aseguró que en esa cárcel "no había radicales", es decir, ningún recluso que no escuchara música o que no se relacionara con mujeres.

Bendrer indicó que se trasladó a Bruselas poco antes del atentado yihadista en el museo para ver a Nemmouche, quien le había propuesto "un buen negocio", algo que "no era lícito" y que el pensó que tenía que ver con las drogas.

Nemmouche, de 33 años, huyó de Bélgica en autobús y fue detenido el 30 de mayo de 2014 en un control en una estación de Marsella (Francia) en posesión de varias armas idénticas a las utilizadas en el ataque, municiones, una bandera del grupo terrorista Estado Islámico y un vídeo con comentarios sobre el atentado al museo.

Bendrer, de 39 años, fue arrestado el 9 de diciembre de ese mismo año, también en Marsella, y está acusado de ser coautor de los asesinatos por haber proporcionado las armas a Nemmouche.