El príncipe Carlos dice que no hablará de los asuntos que defiende cuando sea rey

El príncipe Carlos ha admitido en un documental que dejará de hablar de los asuntos que siempre ha defendido cuando sea rey por considerar que ser heredero al trono británico y jefe de Estado son dos funciones distintas.

La cadena BBC emitirá esta noche un documental sobre el príncipe de Gales, con motivo de cumplir 70 años el próximo día 14, y algunos extractos del programa, como declaraciones del heredero al trono y de otros miembros de la familia real, han sido adelantados hoy.

En el documental de la emisora británica, el hijo mayor de Isabel II -heredero al trono desde los 4 años de edad- dijo que "no es tan tonto" como para seguir pronunciándose como hasta ahora sobre ciertos asuntos al tiempo que es monarca.

El heredero al trono ha sido en el pasado centro de la polémica por hablar, muchas veces en tono crítico, sobre temas como la arquitectura o el medio ambiente.

Carlos aseguró que, cuando suceda a su madre, actuará dentro de los "parámetros constitucionales".

"He tratado de asegurar -agregó- que todo lo que he hecho ha sido político no partidista, y creo que es vital recordar que solo hay espacio para un soberano a la vez, no dos. Así que no puedes ser el mismo que el soberano si eres el príncipe de Gales o el heredero".

El príncipe resaltó que la idea de que seguirá hablando cuando acceda a la corona "es totalmente un disparate".

Al serle preguntado sobre si seguirá hablando de asuntos que defienden, Carlos contestó: "No, no lo haré. No soy tan tonto. Me doy cuenta de que ser soberano es un ejercicio separado. Así que, por supuesto que entiendo totalmente cómo eso debe funcionar".

Además, el príncipe defendió en sus declaraciones trabajos que ha fomentado, como la organización The Prince's Trust, que ayuda a jóvenes con escasos recursos a encontrar trabajo.

"Si es entrometerse preocuparse sobre (la precaria situación) de las ciudades del interior (del país) como lo hice hace 40 años (...) y las condiciones en que la gente estaba viviendo. Si eso quiere decir entrometerse, (entonces) estoy orgulloso de eso", agregó.

El documental muestra imágenes de sus actividades en su casa de Highgrove, en Gloucestershire (oeste de Inglaterra), donde se le ve recoger huevos y alimentar a sus gallinas, y cumpliendo compromisos oficiales, como una visita a la gran barrera de coral de Australia para resaltar el problema del cambio climático.

En el programa, su esposa, Camilla, duquesa de Cornualles, declaró que Carlos siempre sintió deseos de ayudar y admitió que él es "bastante impaciente" pues quiere que las cosas se hagan rápido.

Camilla resalta que él tiene "esta pasión para ayudar realmente. Le gustaría salvar al mundo".

El hijo mayor del príncipe Carlos, el duque de Cambridge, reveló en el documental que le gustaría que su padre pasara más tiempo con sus tres hijos -los príncipes Jorge, Carlota y Luis- porque es un abuelo "fantástico" y agregó que poder tenerlo más tiempo en su casa sería "maravilloso" para que juegue con los pequeños.

Su hijo menor, el duque de Sussex, alabó a su padre por haber acompañado a su mujer, la estadounidense Meghan Markle, y llevarla del brazo en la capilla el día de su boda, el pasado mayo en Windsor (a las afueras de Londres), por la ausencia de su padre, Thomas Markle.

"Le pregunté y creo que lo venía venir, e inmediatamente dijo que 'sí, por supuesto'. Haré cualquier cosa que Meghan necesite y yo estaré allí para apoyarte", declaró el príncipe Enrique.

El documental, de una hora de duración, lleva el titular de "Príncipe, Hijo y Heredero: Carlos a los 70".