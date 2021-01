El procedimiento impuesto por PSOE y Podemos facilita que Villarejo no vaya al Congreso aunque lo pida la mayoría

Socialistas y morados esperan hacer valer sus comparecencias en la comisión Kitchen aprovechándose de los vetos cruzados de la oposición

El procedimiento impuesto por el PSOE y Unidas Podemos para la aprobación de las comparecencias que van a tener lugar en la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen' facilita que el excomisario José Manuel Villarejo no sea citado por este órgano aún en el probable caso de que su presencia sea solicitada por toda la oposición, que suma más votos que los dos partidos que apoyan al Gobierno.

Y es que, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, socialistas y morados hicieron valer su mayoría en la mesa de la comisión --donde hay dos diputadas del PSOE, uno de Unidas Podemos, y dos representantes del PP-- para establecer que las peticiones de comparecencia registradas por cada grupo se votarán en bloque y no por separado, como suele ser tradición en estas comisiones.

De momento, los siete partidos que han registrado ya sus solicitudes de comparecencia (Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, Bildu, PNV y la CUP), han incluido en sus listados a Villarejo. También prevé hacerlo Más País y hasta el PP está barajando pedirlo, según avanzan fuentes 'populares'. Los grupos que aún no han presentado sus nombres tienen de plazo hasta este miércoles a medio día para hacerlo.

SE VOTARÁN EL JUEVES

El PSOE y Unidas Podemos todavía no han dado a conocer sus propuestas pero ya han dejado claro que no tienen intención de citar, al menos de momento, a Villarejo. Los socialistas siempre han sido reticentes a llamarle y Unidas Podemos venía reclamando insistentemente su presencia hasta que, la semana pasada, el vicepresidente de la comisión, Enrique Santiago, desveló que ahora ya no lo consideran urgente dada la escasa "credibilidad" del excomisario.

Una vez todos registren sus solicitudes, la comisión se reunirá este jueves, a puerta cerrada, para aprobar una primera ronda de comparecientes. Los grupos que apoyan al Gobierno quieren que los primeros en desfilar sean los mandos políciales implicados en la trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas y, el resto de partidos da por hecho que al final eso será lo que triunfe.

Y es que, al votarse en bloque todas las solicitudes de cada partido, es prácticamente imposible que ninguna lista de la oposición salga adelante. No sólo porque no recibirán apoyo de PSOE y Unidas Podemos, sino porque tampoco recabarán la mayoría suficiente para doblegar a los os partidos del gobierno, ya que en la práctica totalidad de los listados hay nombres que el resto de la oposición veta.

VETOS CRUZADOS

ERC, por ejemplo, quiere citar a todos los ministros del Interior desde 1982 para ver cómo se han usado los fondos reservados y también a Pablo Casado y José María Aznar, lo que el PP no va a apoyar, como tampoco respaldará el listado de la CUP que pide que desfile hasta Juan Carlos de Borbón.

El PP aún no ha cerrado su relación, pero, según han explicado fuentes del partido a Europa Press, además de a Villarejo barajan incluir al comisario al inspector jefe Rubén Eladio López, a quien el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, nombró director de Emergencias y Gestión de Crisis tras la polémica por la escala en España de la mandataria venezolana Delcy Rodríguez. Este inspector fue mano derecha durante el Gobierno del PP de Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, y ambos se enfrentaron a Villarejo.

Los 'populares' también están pensando en meter el nombre de Telesforo Rubio, que fue comisario general de información durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El ahora ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, cuando era juez instructor del caso 'Faisán', allá por 2006, le apartó de la investigación al descubrir que había tardado tres días en informarle de se había producido un chivatazo a ETA.

El excomisario José Luis López Esteban, que fue responsable de seguridad del PSOE en los años 80, en 2002 fue nombrado número dos en la Jefatura de Policía de Madrid y llegó a ser secretario de Alfredo Pérez Rubalcaba, es otro de los nombres que podrían registrar los 'populares'.

TAMBIÉN CONTROLARÁN LA DOCUMENTACIÓN

La estrategia del PSOE y Unidas Podemos de beneficiarse de la falta de acuerdo entre la oposición ya se vio en la primera reunión de la comisión la semana pasada, cuando el plan de trabajo propuesto por socialistas y morados salió adelante sólo con sus 155 votos. Fue así gracias a la abstención de Ciudadanos, Bildu y Compromís. El resto de la oposición votó en contra y reunió 153 sufragios.

Además, los dos partidos que integran el gobierno de coalición también tienen garantizado que se pedirá sólo la documentación que ellos quieran porque su plan de trabajo establece que eso lo decidirá la Mesa de la comisión, donde suman mayoría. Los grupos también deben registrar este miércoles sus solicitudes de informes.