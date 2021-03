La procuradora de Cs por Salamanca María Montero abandona su Grupo Parlamentario pero no renuncia a su acta

VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

La procuradora de Cs por Salamanca María Montero Carrasco ha dejado su Grupo Parlamentario aunque no ha renunciado a su acta por lo que seguirá ocupando escaño en las Cortes de Castilla y León, donde el próximo lunes se debatirá una moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de la Junta formado por PP y Cs.

A través de un comunicado remitido a lo medios, Montero Carrasco ha explicado deja su grupo tras "una profunda reflexión" y en "un ejercicio de honestidad" con las personas que le votaron en mayo de 2019 a las y a las que representa, y cree que esta decisión "es lo mejor para el presente y el futuro de Castilla y León".

"Me voy de un grupo sin liderazgo, en el que no existe el trabajo en equipo, en el que unos pocos deciden por todos y con continuos cambios de opinión respecto de las decisiones políticas, algunas de gran trascendencia respecto del futuro de la comunidad", ha aseverado Montero, quien pasará al grupo No Adscrito de las Cortes regionales.

La procuradora salmantina ha recordad que en 2019 se presentó a las elecciones "con ilusión, pensando en que el cambio y la regeneración llegarían" a Castilla y León "después de más de tres décadas de gobiernos del Partido Popular".

"Sin embargo-- ha continuado la procuradora-- se pactó con el Partido Popular y dos años después compruebo con tristeza que no ha sido así".

Por ello, María Monterio considera que no puede seguir perteneciendo a un Grupo Parlamentario "que ni ha cumplido con las promesas hechas a los ciudadanos de Castilla y León", aunque seguirá como procuradora en las Cortes "defendiendo los intereses" de Castilla y León y de todos aquellos que en mayo de 2019 depositaron su confianza "pensando en que el cambio y la regeneración por fin llegaría a Castilla y León".

"Espero y deseo que mi decisión sea respetada y que no se someta a ningún tipo de acoso por parte de quienes no la compartan", concluye el comunicado remitido pro María Montero.