Prohens oficializa su precandidatura a presidenta del PP balear "para ofrecer un proyecto de libertad"

PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

La diputada del PP por Baleares en el Congreso, Marga Prohens, ha oficializado este sábado, en un acto en las escaleras de la Catedral de Palma, su precandidatura a presidenta del PP balear "para ofrecer a todos los ciudadanos de las Islas un proyecto de libertad".

Según ha anunciado Marga Prohens en declaraciones a los medios de comunicación, "con el acto de este sábado se adquiere un compromiso, el de querer ser la candidata a presidenta del PP de Baleares para liderar un PP más moderno y abierto que nunca y donde quepa todo el mundo, un proyecto de libertad".

"Quiero ser la candidata del PP de Baleares para presidir este partido para todos sus afiliados en todos los pueblos y municipios de las Islas y para dentro de dos años ser la presidenta de todos los ciudadanos de Baleares", ha enfatizado la 'popular'.

El proyecto de Prohens, según ha avanzado ella misma, "será el de un PP liberal, de centro y reformista". "Mi objetivo es recuperar el PP de las grandes mayorías, el de la solución eficaz a los problemas de los ciudadanos, el PP de Baleares de todos para todos", ha dicho.

En esta línea, ha señalado que las personas, más de 300 afiliados, que la han arropado en el acto para oficializar su precandidatura a presidir el PP balear "representan a todos los hombres y mujeres del partido que durante estos años han construido la democracia de estas Islas, con sus errores pero también con sus aciertos".

Por ello, ha destacado Marga Prohens, con esta precandidatura a presidir el PP de Baleares lo que se dice es que "se quiere dar lo mejor del cada uno de los integrantes de este partido para llevar a las islas a sus cotas más altas de bienestar y progreso".

Además, ha añadido, "se pretende liderar un proyecto para mostrar que hay alternativa en la forma de gestionar una crisis sanitaria global, pero también económica y social, a la que han conducido las políticas socialistas".

"Tenemos ganas, fuerza e ilusión para ofrecer a todos un proyecto de libertad, con un rumbo claro, que devuelva a Baleares a ser líder en España en creación de empleo, recuperación económica, bienestar y riqueza", ha enfatizado.

RECONOCIMIENTO AL AÚN PRESIDENTE DEL PP EN BALEARES, BIEL COMPANY

La precandidata a presidir el PP en Baleares, Marga Prohens, ha tenido asimismo, unas palabras de reconocimiento y agradecimiento al aún presidente de la formación en las Islas, Biel Company.

"Al presidente del PP en Baleares hay que agradecerle su ejemplo y que deja un partido unido y fuerte, con las mejores condiciones para volver a liderar las principales instituciones de las Islas", ha asegurado la 'popular', quien ha afirmado que "será un honor, si los afiliados así lo deciden, coger el relevo de Company".

CRITICAS A ARMENGOL

Por otro lado, Prohens se ha dirigido a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, consciente, ha dicho, de que "en Consolat de Mar están muy preocupados por lo que pasa este sábado en las escaleras de la catedral de Palma".

"El PP quiere decirle a la presidenta Francina Armengol que basta ya de prohibiciones para tapar su incapacidad de gestión; de pisar derechos fundamentales de los ciudadanos de Baleares; de ruina tanto económica como social; de turismofobia, de perseguir a los que tienen un restaurante, un bar o un negocio abierto e, incluso, basta ya de impedir que los trabajadores que quieren trabajar lo puedan hacer", ha enfatizado.

En esta línea, Prohens ha pedido a la socialista que "no ahoguen a las familias y a la clase media con impuestos"; así como que ponga fin a "normas improvisadas para que las cumplan los otros y se las salte sistemáticamente la presidenta del Govern". También, le ha solicitado que ponga fin "a su soberbia".

"Su modelo se ha agotado, señora Armengol", ha insistido Prohens, quien ha avanzado que, en caso de alcanzar la presidencia del PP de Baleares el próximo julio, "marcará el rumbo para que las Islas dejen de liderar en España la destrucción de empleo, dejen de estar a la cola de la vacunación, de la pobreza y el paro".

"Hay alternativa a las políticas del Govern de Armengol. Y es hora de que, tal y como piden los ciudadanos de Baleares, el PP coja el rumbo de esta comunidad, que hace tiempo que lo ha perdido, de volver a liderar en España el espacio que las Islas nunca debieron de haber perdido".

PROHENS: "TODO EL MUNDO TIENE CABIDA EN EL PROYECTO"

Así, y preguntada por la posibilidad de que su proyecto presentado este sábado tenga previsto unir sensibilidades próximas al PP, por ejemplo, integrando en una misma candidatura a Cs o Vox, Prohens ha dicho que "todo el mundo tiene cabida en su proyecto, sin mirar de donde viene si se comparte hacia donde quiere que vaya Baleares".

"Las puertas están abiertas a todos los que se quieren acercar porque, como se ha demostrado en las últimas elecciones a más PP menos Sánchez y esperamos que menos Francina Armengol", ha dicho la 'popular'. Por ello, ha añadido, "si quieren trabajar, si se comparte el objetivo común de que empieza la cuenta atrás de Armengol en el Consolat de Mar, todos son bienvenidos".

PABLO CASADO ANIMA A PROHENS

En clave nacional, la precandidata a presidir el PP de Baleares ha afirmado haber hablado con el presidente del partido en España, Pablo Casado, quien "como no podía ser de otra manera está al tanto de este proceso de renovación ejemplar, de democracia interna, que ya les gustaría a los partidos de la izquierda para ellos, en la que todos van a una".

"Casado me ha animado a liderar este proyecto, si así lo quieren los afiliados, porque hay que recordar que aún se está en un proceso de renovación y este sábado me presentó como precandidata a presidir el PP en Baleares", ha asegurado Prohens, quien ha insistido en que su "ilusión es liderar un PP de Baleares fuerte para tener, también, a nivel de España, un partido fuerte para, como no puede ser de otra manera, volver a la Moncloa, porque así como este sábado en Palma se dice basta a Francina Armengol, los españoles dicen basta cada semana a Pedro Sánchez".

NO RENUNCIA A SU ACTA DE DIPUTADA EN MADRID

También a nivel nacional, Marga Prohens ha aclarado, a preguntas de los medios, que "no tiene previsto renunciar a su acta de diputada en Madrid".

El argumento que ha dado la diputada por Baleares en el Congreso es que "la pandemia ha demostrado que tener una voz fuerte o no en Madrid cambia mucho las cosas y el mejor servicio que se puede hacer a los ciudadanos de las Islas es reivindicar todo lo que Armengol no relama porque ha dejado a un lado la defensa de los intereses de los ciudadanos de esta tierra para ser portavoz del sanchismo".

Además, ha querido dejar claro, que "el proyecto presentado este sábado no es el de Prohens, sino el que quiere liderar Prohens para todo el PP balear y para todos los ciudadanos de esta comunidad, siendo lo más importante el equipo". Y, ha añadido, "este proyecto cuenta con un equipo que se dejará la piel por sacarlo adelante".