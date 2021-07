Prohens (PP) pide que Armengol dimita "si está agotada por la crisis y no puede seguir al frente del Govern"

PALMA, 1 (EUROPA PRESS)

La candidata a presidir el PP de Baleares y diputada, Marga Prohens, ha pedido este jueves que la presidenta del Govern, Francina Armengol, dimita del cargo "si no está en condiciones de seguir al frente de la crisis sanitaria o si se siente agotada y superada por el macrobrote".

Prohens ha señalado en una rueda de prensa que el auto de la juez que anula el confinamiento forzoso de los estudiantes con PCR negativa "es demoledor para el Govern" y ha lamentado "la imagen caótica que se está dando de Baleares por el descontrol y la falta de gestión".

En este sentido, la candidata ha afirmado que "Armengol se ha convertido en un problema para las Islas, para la salud pública, para la temporada y para la recuperación". Además, le ha reprochado que después de todo lo sucedido, "nadie haya asumido responsabilidades".

Ha criticado que si en estos momentos hay jóvenes contagiados en la calle o que darán positivo en los próximos días, "la responsable es Armengol, no la juez, y es igual de culpable si ha habido chicos confinados sin ser contactos estrechos".

Ha defendido que el PP condena los actos incívicos que han provocado el 'macrobrote' y lamenta todo lo sucedido. No obstante, si la juez ha tumbado el confinamiento "ha sido porque el Govern no ha aportado la información requerida para justificar y demostrar de forma clara si estos jóvenes eran o no contactos estrechos".

Por todo ello, la diputada ha exigido que Armengol comparezca en el Parlament la semana que viene. "Que salga del Consolat de Mar, de la cara y deje de publicar tuits a través de la cuenta oficial del Govern que atacan al Estado de Derecho", ha asegurado.

'MACROBROTE, REFERZOS POLICIALES Y EL BARCO BURBUJA'

Prohens ha recordado que hay un responsable, "que nadie sabe todavía quién es", que autorizó los conciertos de la Plaza de Toros, "a pesar de tener informes de la Policía Local en contra". "Con su silencio, Armengol respalda la decisión de esta persona", ha señalado.

también ha subrayado que "es vergonzosos que ellos nunca asuman la culpa de nada". Prohens se ha referido a que cuando empezó a conocerse el 'macrobrote', el Govern "culpó primero a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; después al alcalde de Llucmajor, Eric Jareño, y luego a los jóvenes y ahora a la juez".

La candidata ha hecho hincapié en que "la situación es preocupante y que Armengol y sus socios están más ocupados en hacer propaganda que en gestionar". En este sentido, ha asegurado que los refuerzos policiales prometidos por la presidenta, "son mentira".

Ha aludido a la promesa del Govern de que el Gobierno Central enviaría entre 200 y 300 policías nacionales. No obstante, según Prohens, "son las mismas cifras que en temporadas anteriores y además estos agentes vienen por turnos, no todos de golpe".

De igual modo, ha aseverado que el barco burbuja no es tal, ya que tienen conocimiento de que "los jóvenes han embarcado por los mismos accesos que el resto de pasajeros y que no se les han mantenido separados en ningún momento".

LEY DE PANDEMIAS Y FALTA DE CONTROL

Prohens ha advertido que esto sucederá de nuevo, "porque no hay un plan ni policía suficiente". Además, ha afirmado que el Govern sabe dónde están los botellones y "no actúa". "Pero siguen viniendo estudiantes y en los próximos días llegarán 300 vuelos de Reino Unido".

"Hemos pasado del Estado de Alarma a la nada. Todo esto se podría haber evitado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiese pactado la Ley de Pandemias con el PP", ha afirmado.