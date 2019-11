10N.Iglesias no se fía de la promesa de Sánchez de no pactar con PP y cree que el plan es restaurar el bipartidismo

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este viernes que no se fía de Pedro Sánchez después de que éste haya prometido que no pactará un Gobierno con el PP, y ha advertido a la ciudadanía de que el destino que quieren los poderosos para el país es el de "la restauración del bipartidismo".

En el primer acto de campaña del líder morado, un encuentro en Palma con más de 1.000 simpatizantes, Iglesias ha indicado que incluso "en la prensa de derechas" apuntan que el PSOE y el PP están "condenados a entenderse". Una probabilidad que, alega, desde Unidas Podemos llevan denunciando desde hace días.

"Cundo Felipe González y Mariano Rajoy hablaron de una coalición incomoda, señalaron el destino que quieren los poderosos para el país, una restauración del bipartidismo pero esta vez no mediante el turno sino gobernando juntos o acordando una investidura", ha explicado Iglesias.

Por este motivo, el candidato a la Presidencia del Gobierno de Unidas Podemos ha llamado a la movilización para convencer al mayor número de personas a que el 10 de noviembre voten al partido morado, y ha prometido que ellos no regalarán su voto, sino que lo defenderán "con uñas y dientes" para transformarlo "en políticas que cambien la vida de la gente desde el Gobierno".

De esta manera, incidía en entrar en el Consejo de Ministros, y ha avanzado que si tienen el apoyo suficiente, a pesar de que no se fíe de Sánchez --"dijo que haríamos un Gobierno de coalición y no lo hizo"--, no dejará que nadie "falte al respeto" a los millones de votantes de Unidas Podemos.

SÁNCHEZ QUIERE TODOS LOS SILLONES

Iglesias ha indicado además que no puede ser que Pedro Sánchez quiera todos los sillones del Gobierno cuando no tiene la mayoría absoluta y ha recordado que el plan "de los lumbreras de Moncloa" con la repetición electoral era que los morados se hundieran y que con el "empujoncito" del PP gobernaran en solitario. "La CEOE y Ana Patricia Botín no quieren que estemos en el Gobierno", ha añadido.

Por este motivo, el líder morado ha recalcado que hay que acabar con el bipartidismo porque "la gente está cansada y por eso vota distinto". Y ha añadido que el 10 de noviembre el voto de un ciudadano "vale igual que el de Florentino Pérez". "Se puede dar una lección democrática a los jefes de las cloacas", ha resaltado.

El candidato morado ha denunciado además que el resto de partidos evitan hablar de la recesión económica que está por llegar al país, y ha lamentado que solo se tienda a hablar de Cataluña y de la exhumación de Francisco Franco.

"Parece que hay algunos que no quieren contar a los españoles que harán si hay recesión", ha añadido para luego explicar que ellos usarán los artículos sociales de la Constitución para proteger a la sociedad ante una nueva crisis.

Tras esto ha desgranado alguna de sus medidas programáticas, como la reforma fiscal, la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.200 euros, la actualización de las pensiones conforme al IPC o la intervención del mercado del alquiler para bajar los precios.

En este 'encuentro con la gente de Baleares' han acompañado a Iglesias los candidatos de Unidas Podemos al Congreso por las Islas Baleares, Antònia Jover, Lucía Muñoz, Jorge Rosselló y Beni Aguiló, la secretaria general de Podem Illes Balears, Mae de la Concha, y el vicepresidente del Govern de Illes Balears, Juan Pedro Yllanes.