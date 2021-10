Promotoras de las enmiendas sobre feminismo presionan para que el 40º Congreso censure la ley trans

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Las promotoras de gran parte de las enmiendas sobre feminismo presentadas a la ponencia marco que el PSOE aprobará en su 40º Congreso federal han dirigido una carta a los delegados del cónclave para lograr apoyo a sus postulados y conseguir que, entre otras cosas, el cónclave censure la ley trans, cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno de coalición el pasado mes de junio.

"Para segur siendo como partido un instrumento útil para el avance de los derechos de las mujeres es esencial que el PSOE se aleje de un mal entendido feminismo", defienden en un comunicado las autoras de las enmiendas que empezarán a estudiar este sábado.

A su juicio, los socialistas necesitan "la ciudadanía y sobre todo de las mujeres" y, para ello es necesario un partido "alejado de los postulados identitarios de género".

De hecho, sostienen que, de no salir adelante sus propuestas, el 40º Congreso supondría "la ruptura del PSOE con la agenda feminista" y una falta de respeto al "legado de las feministas del PSOE".

En su carta a los delegados, este sector reclama que el lema del Congreso 'Avanzamos' debe traducirse en un avance de la "igualdad entre los sexos" y avisan de que "los derechos de las mujeres no pueden ser objeto de transacción". "Son inalienables, no se negocian, no se ceden, ni están en venta", aducen.

NO HACE FALTA UNA NUEVA LEY

Entre sus enmiendas destacan la que defienden que el partido "sólo debe aceptar el cambio de sexo registral por causa justificada" y que España "ya reconoce para las personas transexuales la posibilidad de hacer un cambio registral del sexo con suficientes garantías jurídicas y de certificación".

Por eso rechazan la nueva ley que prepara el Ministerio que dirige Irene Montero y la "autodeterminación del sexo registral". Recalcan que el concepto género "no existe como apunte registral en ninguna documentación administrativa". "Es el sexo de las personas lo que certifica el Registro y la partida de nacimiento", remarcan.

"El ficcionado general del sexo registral que se propone en la ponencia dentro del bloque LGTBI comporta problemáticas sociales a las que el PSOE no puede contribuir ya que esencialmente ponen en cuestión los logros conseguidos por las mujeres", avisan.

Por último, inciden en que "la eliminación jurídica del sexo supondría la negación de la realidad material de hombres y mujeres y el borrado jurídico de la causa y origen de la desigualdad que se produce por razón de sexo".