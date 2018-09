Los promotores catalanes descartan que los pisos colmena lleguen a Barcelona

Los promotores catalanes descartan que los llamados 'pisos colmena' o 'viviendas nicho' lleguen a Barcelona, porque los cubículos de apenas 3 metros cuadrados que la empresa Haibu 4.0 quiere implantar en Barcelona no son legales, subrayan.

En declaraciones a Efe, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE), Lluís Marsà, ha asegurado que esta iniciativa "no es posible", porque "no es legal".

"Esta iniciativa no tiene ningún recorrido", concluye Marsà, que se ha mostrado sorprendido por que se haya dado tanta difusión a una idea con la que no habría que "perder ni un minuto", considera, porque "la normativa no lo permite".

El propio Ayuntamiento de Barcelona ha dejado claro que no ve ningún futuro al proyecto de pisos 'colmena' que una empresa trata de instaurar en Barcelona, porque sus dimensiones lo invalidan legalmente.

A principios de septiembre, uno de los promotores de los "cubículos" o "viviendas nicho", que impulsa la empresa Haibu 4.0, Eddie Wattenwil, aseguró a Efe que no ofrecen una vivienda, sino una solución temporal para dormir - con espacios comunes, aseo y para calentarse comida - a personas con problemas económicos.