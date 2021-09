Podemos propone que Asturias sea una 'nacionalidad histórica'

OVIEDO, 22 (EUROPA PRESS)

Podemos Asturias defiende que la comunidad autónoma se defina como una 'nacionalidad histórica' en el nuevo Estatuto de Autonomía. Por otro lado, IU-IX quiere dejar ese tema para más adelante y tanto FSA-PSOE como Foro Asturias no quieren entrar, por el momento, en el debate.

En los once puntos presentados por el Gobierno para la reforma del Estatuto, el primero recoge que "sin modificación de la posición constitucional de la comunidad" va "reforzarse" la "institucionalidad". En ese sentido, la Constitución habla del derecho a la autonomía de 'nacionalidades' y 'regiones'.

Actualmente, Asturias --al igual que Cantabria y Castilla y León-- es una 'comunidad histórica', mientras que Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco están definidas en sus estatutos como 'nacionalidad histórica'. El resto, menos Madrid que no se define, son 'regiones históricas' o 'identidades históricas'.

Por el momento, Podemos Asturias propone que el Estatuto recoja que Asturias es una 'nacionalidad histórica'. Por otro lado, IU-IX quiere más dejar los debates sobre "las esencias" para el final. "Nos importa ganar el futuro, no incidir en una historia que es evidente", ha indicado el miembro de la dirección de IU de Asturias Alejandro Suárez en declaraciones a Europa Press. Así, ha explicado que los "ropajes emocionales nada más suponen una visión estética".

Desde la FSA-PSOE no han querido entrar en este debate porque la negociación ha pasado ahora a "ámbitos discretos" de cara a tener un borrador del nuevo Estatuto antes de junio del 2022. Una posición que parece compartir Foro, que no ha querido añadir más a lo dicho después del primer encuentro en Presidencia.

Por otro lado, tanto PP como Ciudadanos consideren una 'línea roja' que entre los once puntos presentados por el Gobierno asturiano esté la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano, por lo que no entrarán a negociar ninguna cuestión del Estatuto a no ser que el Ejecutivo rechace expresamente este marco legal.

"La intención del Gobierno del Principado de Asturias no es realmente reformar el Estatuto de Autonomía, sino aprobar la oficialidad y con esa línea roja cualquier otro debate importante que pudiera surgir en el marco de la reforma, queda invalidado", ha dicho la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández.