Protesta multitudinaria en Madrid por los últimos casos de violencia machista

Madrid, 11 jun (EFE).- Varios miles de personas han participado esta noche en Madrid en sendas concentraciones celebradas en el centro de la capital contra la violencia machista, tras los casos de las niñas de Tenerife y la joven de Sevilla.

El hallazgo del cuerpo de la pequeña Olivia Gimeno, de 6 años, raptada por su padre junto a su hermana Anna, de un año, junto al asesinato de una joven sevillana de 17 años presuntamente por su expareja, han conmocionado a toda España, con manifestaciones en mucho pueblos y ciudades en señal de repulsa y condena, así como para exigir el fin de la violencia machista.

En la Puerta del Sol de Madrid, sobre las 22:00 horas varios miles de personas han abarrotado la parte central de la plaza en contra de la violencia machista siguiendo la convocatoria del movimiento feminista y otros colectivos.

"Lo vamos a tirar", "ni una menos", "si nos tocan a una, nos tocan a todas" eran los lemas de esta "convocatoria de urgencia", que puso en marcha el movimiento feminista después de que fuera hallado en el fondo del mar el cuerpo de la menor de 6 años secuestrada por su padre y de conocerse el asesinato de una chica de 17 años en Martín de la Jara (Sevilla).

En la protesta multitudinaria de la Puerta del Sol se pudieron ver algunas pancartas como la firmada por el Sindicato de Estudiantes con el lema "Contra la violencia machista, la justicia patriarcal y franquista y la opresión capitalista".

Muchos de los manifestantes acudieron vestidos de luto y portando velas por las últimas víctimas de la violencia machista, "que ha vuelto a matar", como proclamaba una pancarta.

Los concentrados corearon frases como "Que no, que no tenemos miedo; que sí, que sí tenemos rabia", "No son muertes, son asesinatos", "Jueces y fiscales también son culpables" y "No es un caso aislado, se llama patriarcado".

Marta Carramiñana, del Movimiento Feminista de Madrid, manifestó a EFE que los agresores "no están locos, no son enfermos, son machistas. No son personas enfermas, saben lo que hacen y su único objetivo es acabar con nosotras de la manera que sea.

Tras una hora de concentración, a las 23:00 horas, los asistentes guardaron un minuto de silencio por las víctimas.

En Cibeles, frente al Ayuntamiento de Madrid, se han manifestado más de doscientas personas, en su mayoría mujeres de todas las edades, con una pancarta con el lema "Basta de violencia contra las mujeres", delante de la cual colocaron dos velas encendidas.

En la protesta han coreado frases como "No más violencia contra las mujeres", "Vivas y libres, así nos queremos", "No están locos, son asesinos" y "No estamos todas, faltan las asesinadas".

También se escucharon gritos de "¡Basta ya, que nos dejen de asesinar! y "¡Somos el grito de las que no están!".

Tras un cuarto de hora de protesta, los manifestantes se sumaron a la protesta de la Puerta del Sol, que fue más numerosa, con varios miles de manifestantes.

Una de ellas, Irina Rodríguez, de 37 años y vecina del barrio madrieleño de Virgen del Cortijo, dijo a Efe que le había conmovido mucho lo de las niñas de Tenerife.

Tras relatar que ella también había vivido en sus propias carnes la violencia machista, explicó que se manifestaba por los derechos de las mujeres y por la igualdad,

Desde el final del estado de alarma se ha registrando un repunte de feminicidios: la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado la naturaleza machista de los asesinatos de nueve mujeres y un menor, más de la mitad de todos los asesinatos perpetrados en 2021.