Todas las provincias de CyL bajan a nivel 2 de alerta sanitaria

VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno ha acordado bajar a nivel 2 de alerta sanitaria por la Covid-19 todas las provincias de Castilla y León, según ha afirmado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, este jueves en rueda de prensa.

No obstante, ha señalado que se pedirá a aquellos municipios o provincias con mayor incidencia acumulada que refuercen las medidas pero "lo que no tiene mucho sentido" es que se aumenten las restricciones "cuando están bajando la incidencia y la hospitalización".

"Lo que no tiene mucho sentido es que la ministra utilice el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud (CISNS) para tratar de imponer, no de consensuar unas normas que, en este momento, la población no va a entender porque la situación sanitaria y epidemiológica, en principio, evoluciona positivamente", ha severado.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))