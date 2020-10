PSC acusa a Budó de generar "confusión" por hablar de confinamiento de fin de semana

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha acusado este lunes a la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, de generar "confusión" por haber apuntado la posibilidad de aplicar un confinamiento de fin de semana, ya que es una medida que todavía no se ha tomado.

En rueda de prensa, Iceta ha pedido al Ejecutivo catalán no especular: "A los gobiernos no les corresponde pensar en voz alta o introducir confusión. Nosotros no valoraremos esta no decisión".

"Para no contribuir a la confusión que declaraciones como estas están generando, yo pediría a todos hacer un esfuerzo de hablar sobre cosas que realmente están sobre la mesa y no de especulaciones que no llevan a ningún lado", ha añadido.

Preguntado sobre las palabras del conseller de Interior, Miquel Sàmper, de que el decreto de estado de alarma es insuficiente y que, entre otras cosas, no facultaría al Govern a imponer un eventual confinamiento diurno, Iceta ha dicho: "Si el Govern cree que se tiene que hacer un confinamiento total y absoluto tendría que decirlo, no especular, porque con eso no contribuimos a la responsabilidad individual y colectiva".

"Yo le diría a Sàmper que digan qué medidas les gustaría tomar que no pueden tomar con esta regulación, así todos lo podríamos saber", ha zanjado.

Por otro lado, Iceta ha ratificado el apoyo de su formación a las decisiones tomadas tanto por el Govern como por el Gobierno, con el estado de alarma y el toque de queda, ya que cree que son medidas "duras", pero que permitirán aplanar la curva de contagios.

También ha subrayado la necesidad de que se dé una colaboración estrecha entre el Ejecutivo catalán y los partidos, y ha reafirmado el compromiso del PSC de estar "al lado del Govern", aunque reclama que las medidas que se tomen vayan acompañadas de compensaciones a los sectores más afectados.

DECLARACIÓN DE LA PERMANENTE DEL PSC

Este lunes el PSC ha publicado la declaración de la Comisión Permanente de su Ejecutiva sobre las decisiones de los gobiernos de Cataluña y España para hacer frente a la segunda ola de Covid-19, en la que, entre otras medidas, piden al Govern reforzar la atención primaria y los servicios de vigilancia epidemiológica.

También exigen que se agilicen los resultados de las pruebas PCR, reforzar el 061 y los mecanismos de información a la ciudadanía, "generar ámbitos de relación permanente con profesionales sanitarios", garantizar la continuidad educativa durante las cuarentenas, o compensar a los sectores afectados con ayudas directas.