El PSC asegura que Iceta será "imprescindible" en el diálogo con los independentistas

Garantiza que sus propuestas y las de Iceta estarán en la mesa de diálogo vayan o no físicamente

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha asegurado este lunes que los socialistas catalanes han ganado peso político en el Gobierno central tras su remodelación, y ha garantizado que el primer secretario del PSC y ahora ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, será "imprescindible" en el diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat.

Preguntada en rueda de prensa por si Iceta ha perdido influencia al pasar del Ministerio de Política Territorial al de Cultura, ha replicado que el de Cultura es uno de los más importantes para la pluralidad de España, y ha asegurado que Iceta "es diálogo, es negociación, es pacto" y mantendrá su influencia en la política catalana desde el Consejo de Ministros.

Ha destacado que la presencia del PSC ha salido reforzada por la entrada de la exalcaldesa de Gavà (Barcelona) Raquel Sánchez como ministra de Transportes y por el hecho de que Iceta esté al frente "de un Ministerio tan importante como el de Cultura y Deporte, que demuestra la pluralidad que representa y convive en España".

"No podemos estar más que contentos. Hoy es un día feliz para el PSC, porque tenemos más presencia en el Ejecutivo, con más peso político en el Ejecutivo, por la capacidad transformadora del conjunto de España y Cataluña", ha proclamado Granados.

Granados ha destacado que Iceta ha trabajado los documentos que se llevarán a la comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat aunque ya no esté al frente del Ministerio de Política Territorial, y ha remarcado que las propuestas del PSC estarán también en la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos.

Ha afirmado que Iceta estará en el diálogo independientemente del Ministerio que ocupe, igual que las propuestas del PSC estarán en la mesa de diálogo esté o no representado físicamente: "Que no sufra nadie, que no sufra ningún catalán, que el PSC estará presente en todas y cada unas de las propuestas que el Gobierno de España lleve a la mesa de diálogo" al margen de su composición.

Granados ha advertido de que el Govern de Pere Aragonès "continúa con su monólogo de la autodeterminación y la amnistía, y así terminará rápido la reunión" de la mesa de diálogo, y ha pedido que Aragonès acuda a la Conferencia de Presidentes autonómicos y que convoque una mesa de los partidos representados en el Parlament.

Ha cargado contra Aragonès por rechazar convocar esta mesa para buscar puntos en común que defender ante el Gobierno central: "Todo lo demás es postureo, es ir a decir cuál es la postura de máximos, pero que rápidamente será rechazada porque es evidente que no es compartida ni por el principal partido de Cataluña".

REUNIÓN POR LA PANDEMIA

"Menos poesía, menos agravio, y más gobierno efectivo. Significa afrontar la pandemia e ir a Madrid a negociar", ha exigido Granados al Govern, y ha explicado que el líder de su grupo parlamentario, Salvador Illa, ha enviado otra carta a Aragonès ofreciendo su colaboración ante el coronavirus y pidiendo una reunión.

Ha resaltado que es la segunda carta que le envía, y ha confiado en que en las próximas horas Aragonès o el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, se pongan en contacto con ellos para abordar el repunte de contagios de Covid-19: "Son momentos de altura de miras, y no de miradas partidistas".