El PSC avisa a Podemos de que no son sus "enemigos" y recuerda que gobiernan juntos

El diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza ha avisado este martes de que los socialistas no son los "enemigos" de Podemos y les ha recordado son socios en el Gobierno tras la crisis abierta por la retirada del escaño al ya exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

"Unidas Podemos, lo que hace es equivocarse de enemigo. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y los socialistas no somos los enemigos de Podemos. No se trata de ganarnos a nosotros, se trata de ganar a la derecha", ha sostenido en una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, donde ha añadido que no es coherente pedir la dimisión de Batet.

Sobre la reforma laboral, ha confiado en que se logrará un acuerdo, y ha atribuido determinadas manifestaciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre esta cuestión a que "es la candidata de un partido y está marcando distancias".

"Cuando estás en un gobierno de coalición, los éxitos y fracasos son de los partidos de la coalición. No hay medallas propias. Necesitamos ir todos juntos", ha reclamado.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, ha asegurado que actualmente sólo tienen el apoyo de los socios del Gobierno y que deben sumar "cinco o seis grupos, como mínimo, para tener los votos necesarios" para aprobarlos.

CHOCA QUE LA PRIORIDAD DEL PARLAMET SEA PROTEGER A SU PRESIDENTA

También considera un "error político y un retroceso" que la Mesa del Parlament debata un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que, entre varias propuestas, plantea eliminar el artículo del reglamento que establece la suspensión de un diputado si se le abre un juicio vinculado con la corrupción, lo que puede afectar a la situación de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, cuando se le abra juicio oral.

"Choca que la prioridad del Parlament, tras dos años de parálisis política y de pandemia, sea reformar el reglamento para proteger a su presidenta", ha reprochado.