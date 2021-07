El PSC le pide a Aragonès que vaya a la Conferencia de Presidentes y no "arrinconarse"

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha insistido este viernes en pedir al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que asista a la Conferencia de Presidentes autonómicos prevista para el 30 de julio: "No ir es arrinconarse en una sala", ha advertido.

Considera que Aragonès no puede dejar la silla vacía en un encuentro que abordará asuntos relevantes para Cataluña y que será una oportunidad para tejer complicidades con otros presidentes que pueden compartir preocupaciones e intereses, ha dicho en rueda de prensa tras una reunión del 'Govern alternativo' liderado por el presidente del PSC-Units en el Parlament, Salvador Illa.

Romero ha remarcado que acudir a la reunión es una forma de tejer complicidades, mientras que no asistir es algo que cree que no quiere la mayoría de catalanes, que "quieren que Cataluña tengan algún triunfo, porque parece que hace tiempo que no tiene ninguno".

Ha dicho que Aragonès no ha respondido a las ofertas de pactos del PSC: "Nos parecía que podía empezar una nueva etapa, pero el presidente Aragonès no quiere abrir esta puerta, viendo su actitud de estas últimas semanas".

PIRINEUS-BARCELONA 2030

La socialista ha defendido la posible candidatura de Pirineus-Barcelona para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 --ha dicho que la apoyan desde que la planteó el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu--, y ha asegurado que el primer secretario del PSC y ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, será "una de las personas clave para que estos Juegos sean un éxito".

Ha defendido que sería muy buen proyecto para el Pirineo, y ha apostado por que el territorio participe, aunque no con una consulta: "Los gobiernos deben decidir y tomar decisiones, y a veces se esconden detrás de una consulta para no tener que tomarlas".