El PSC pide al Govern apoyar la mesa de partidos que incluya a Vox "si se creen lo que dicen" a favor del diálogo

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha pedido este viernes al Govern que constituya la mesa de partidos catalanes, algo que llevarán a votación en el pleno la semana que viene: "Si son unos abanderados del diálogo, si se creen lo que dicen, estamos seguros de que votarán a favor y la constituirán".

"Creemos que el Govern de la Generalitat no se puede sentar con el Gobierno de España siendo sólo la voz de una parte de los catalanes, debe ir con una voz sólida que represente a todos los catalanes", ha recalcado en rueda de prensa en el Parlament tras una reunión del 'Govern alternativo' liderado por el presidente del PSC-Units en la Cámara, Salvador Illa.

Preguntada por si debería incluir a Vox en esta mesa, Romero ha recordado que su propuesta es que estén todos los partidos con representación en el Parlament: "Si después, como hemos firmado un documento que quiere parar los pies a la ultraderecha, se considera que no debe estar, ya se decidirá".

Ha avisado a Aragonès de que dialogar sólo con una parte no es diálogo, y ha tachado de excusa el hecho de que diga que no se necesita esta mesa porque el Parlament ya está para dialogar, ya que plantea crear una por la autodeterminación: "Si no quiere hacer la de partidos porque ya hay espacio donde hablar, tampoco hace falta la de la autodeterminación. Es una excusa que no sirve".

DELITO DE SEDICIÓN

Preguntada por la reforma del delito de sedición, ha asegurado que el Gobierno central está comprometido con promoverla, pero ha recordado que necesita el apoyo de más partidos en el Congreso y "hay dudas por parte de los partidos independentistas".

"Entiendo que el Gobierno de España, antes de llevar este proyecto de ley, quiera garantizar que tendrá apoyo, y parece que esto peligra por parte de los partidos independentistas, que me gustaría que fueran más coherentes", ha subrayado Romero, que ha dicho que están al final del camino de la reforma.

MEMORIA HISTÓRICA

El 'Govern alternativo' de Illa ha aprobado en su reunión promover una proposición de ley de la memoria democrática de Cataluña, con la que quieren "tener memoria, que no se tergiverse y que pueda ayudar a no repetir errores en un futuro".

Romero ha destacado la importancia de que no se tergiverse la historia y ha criticado declaraciones del PP de los últimos días, y ha señalado que su propuesta incluye regular el banco de ADN y agilizar procesos y protocolos para el tratamiento de restos, entre otras medidas: "Todavía hay gente que no sabe dónde están sus familiares".