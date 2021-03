El PSC reprocha a ERC que "en Madrid hace una cosa y aquí otra"

Barcelona, 23 mar (EFE).- La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha reprochado a ERC que en el Congreso de los Diputados defienda el "diálogo" y que, en paralelo, abogue por un nuevo "embate con el Estado" desde la Generalitat: "En Madrid hace una cosa y aquí otra", ha criticado.

"Poner en la misma frase diálogo y embate con el Estado es una incoherencia que a mí me cuesta un poco de entender, y al final no dejo de pensar que ERC siempre juega entre dos aguas para no ser claro. Y tendría que decir si está por el diálogo o por el embate con el Estado", ha dicho en una entrevista simultánea en La 2 y Ràdio 4.

La dirigente socialista ha lamentado los términos del preacuerdo entre los republicanos y la CUP para investir a Pere Aragonès como próximo presidente catalán, pues considera que está redactado en términos que evocan al punto álgido del procés, en 2017.

"De Junts y de la CUP me lo esperaba, pero yo creía que ERC había emprendido otro camino", ha sentenciado la dirigente socialista, que ha admitido sentirse "decepcionada" por la actitud de los republicanos.

Romero ha advertido a ERC de que ligar el futuro de la legislatura a la CUP dispara la incertidumbre, pues se trata de "un partido muy desestabilizador".

La nueva portavoz del PSC ha defendido que hay que dejar atrás la confrontación y apostar por el reencuentro entre los catalanes, así como de estos con el resto del Estado.

En este sentido, ha defendido que el "efecto (Salvador) Illa" persiste porque el candidato socialista encarna "una nueva forma de hacer las cosas diferente", que prima el diálogo y el acuerdo por encima de la confrontación.

Al ser preguntada por ello, Romero ha explicado que hace tiempo visitó al exconseller Josep Rull en la cárcel, donde cumple condena por su implicación en el "procés", por la relación personal que tienen ambos, pero ha negado que fuera un "gesto político".